İstanbul'da Ormanlara Giriş Yasağı!

Son günlerde Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınları sonrasında pek çok kent önemli kararlar aldı ve yeni gelişmeler yaşandı. Çanakkale, İstanbul, Bursa, Niğde, Balıkesir, Aydın, Kocaeli ve Gaziantep'te ormanlık alanlara giriş çıkışlarının yasaklandığı bilgisine ulaşıldı.

Pek çok bölgede çıkan yangın sonrasında İstanbul Valiliği, önemli açıklamalarda bulundu ve İstanbul'da orman angınları ile mücadele kapsamında kuvvetli rüzgar ile artan sıcaklıklar sebebi ile 30 Temmuz ile 31 Ağustos tarihleri arasında ormanlara girmenin, orman alanlarında piknik yapmanın ve ormanın içerisinde ya da çevresinde mola vermenin yasak olduğunu bildirdi.

İstanbul Valiliği'nin yanı sıra Çanakkale Valiliği de bir bildiri gerçekleştirdi ve son günlerde ülke genelinde orman yangınları yaşanması hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Orman yangınları ile ilgili yüksek risk taşıyan meteorolojik şartların oluşması durumu ile Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde bazı kararlar alındığı söylenildi. İlave tedbirlerin alınmasına gerek duyulduğunu açıklayan Çanakkale Valiliği 31 Temmuz ile 30 Ağustos tarihleri arasında girişlerinin yasaklandığı bilgisini paylaştı.

Ülkenin pek çok bölgesinde yaşanan yangınlar sonrasında kent içerisinde bulunan kamu, kurum ve kuruluşlarında yangın hakkında alınan yeni tedbirlere ulaşıldı ve orman yangınlarında kullanılabilecek olan her türlü araç gerecin görevli elemanlar ile beraber kritik hava hallerinde göreve hazır olarak bekletilmesi hakkında karar alındı.

Orman İdaresi’nin konu hakkındaki talebi üzerine ilgili araçların derhal temin edilmesi bunun yanı sıra nakli için gerekli olan koordinasyonun Çanakkale Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından yerine getirilmesine ve orman yangınlarına sebebiyet verenlerin tespiti amacı ile gerekli önlemlerin alınmasına karar verildi.

Bununla birlikte belediyelerin sorumluluğunda olan çöp depolama bölgelerinin etrafında belediye çalışanları tarafından yangın koruma bandı oluşturulması hakkında bir karar alındı. Kırsal alan ya da orman yangınına neden olabilecek nitelikte balya makinelerinin takibinin ve kontrol sürecinin yapılması hakkında da karar alındı.