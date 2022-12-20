Emekli promosyonu için açıklama yapıldı! Ziraat Vakıfbank Halkbank yeni promosyonları duyurdu! Kimlikle ödenecek

Son zamanlarda emekli maaşı alan vatandaşların yapmış olduğu araştırmalarda bankaların vermiş oldukları emekli promosyonları ön plana çıkmaktadır. Emekli maaşı hesapları üzerinden emekli promosyonu alarak nakit ihtiyacı olan vatandaşlara verilecek olan bu ödemeler SGK destekli olarak verilmektedir. Emekli maaşını en çok olan bankalar arasında olan Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank yapmış olduğu yeni kampanyada emekli maaşı alan vatandaşlara yeni bir emekli promosyonu ödemesi vereceğini açıkladı.

Son zamanlarda özellikle özel bankaların yapmış oldukları yüksek limitli emekli promosyonlarına kamu bankaları üzerinden maaş taşımalarını engellemek için Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank 13 milyona yakın emekliye duyuru paylaştı.

Sosyal güvenlik kurumu tarafından da verilen ve sadece emekli olan vatandaşların maaş müşterisi olmaları durumunda ve maaşlarını 3 yıl boyunca aynı bankadan almaları durumunda emekli promosyon ödemeleri yükseltildi. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank 750 TL ile 10.000 TL arasında emekli promosyonu vereceğini açıkladı.

Yapılan açıklamalarda Emekli promosyonu almak isteyen vatandaşların 3 sene boyunca aynı bankadan emekli maaşı almaları için taahhütname imzalamaları gerekiyor. Yapılan sözleşme sonrasında ilk maaşınızı çekeceğiniz zaman maaşınıza göre 5000 TL'ye kadar kamu bankaları üzerinden Emekli promosyonu alabileceksiniz.

5000 TL emekli promosyonu almak isteyen vatandaşların 10.000 TL ve üzerinde emekli maaşı alması gerekiyor. 3.500 TL ve altında emekli maaşı alan vatandaşlar ₺3.000 3.500 TL ile 7.500 TL arasında emekli maaşı alan kişiler 3.500 TL 7500 TL ile 10.000 TL arasında emekli maaşı alan vatandaşlar ise 4.500 TL emekli ödemesi alacaklardır.