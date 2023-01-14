3 bankadan deprem gibi kampanya! Garanti bankası ve diğer 2 bankadan açıklama, 14 bin TL ödeme olacak

Garanti Bankası ile 2 banka açıklama yaptı. Düşük faiz oranları ile kredi verilecek. İhtiyaç kredisine nasıl başvuru yapılır? Başvuru için hangi şartlar gerekiyor? İhtiyaç kredisi veren bankalar hangileri? Tüm soruların cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz…

Bankalar üzerinden14.000 TL tutarlı kredi kullanmak isteyenler, belirlenen şartları karşılamaları halinde başvuru yapabilecek. Kredi notu yüksek olan kişilerin ödemelerinde sıkıntı yaşanmıyor. İcralık ve avukatlık durumu söz konusu değil ise rahatlıkla kredi onayı alabilirsiniz.

Kara listede olan veya icralık yâda avukatlık durumu söz konusu olanlara bankalar tarafından kredi için onay verilmiyor. 14 bin lira tutarlı kredi kullanmanız halinde 36 ay vadeli olarak kredi kullanabilirsiniz. Kullanacağınız kredide 3 aylık erteleme fırsatı da mevcut gözüküyor. Kredi veren bankalardan birini seçerek kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

QNB Finansbank kredi başvurusu

Banka üzerinden kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler, SMS yöntemi ile başvuru yapabilirler. Finansbank üzerinden kredi almak isteyenler TC kimlik numaralarını 5030 nolu numaraya mesaj olarak atarak hızlı sonuç alabilirler. Kredi onayı alındıktan sonra 14 bin lira tutarlı krediyi en yakın banka şubesine giderek kullanabilirsiniz. Kredi sonucu olumlu olan müşteriler banka şubelerinin dışında internet bankacılığı üzerinden de başvuru yapabilir. Mobil bankacılık üzerinden başvuru yaparak onay alınması halinde krediyi hemen hesabınıza aktarabilirsiniz. Alınacak olan kredide 36 ay vade bulunuyor. Buna ilave olarak 3 ay da erteleme yapabilirsiniz.

Garanti Bankası Kredisi Başvurusu

Garanti Bankası 14 bin lira tutarlı ihtiyaç kredisi kullandırıyor. Kredi için başvuruda bulunabilirsiniz. Kredi başvurusu yapmak için banka şubesine gidilebildiği gibi, internet sitesinden de başvuru yapılabilir. Online olarak kredi başvurusu yapabilirsiniz. Başvuruda bulunmak için bazı şartları karşılamanız gerekir. Kredi başvurusunda bulunacak kişi çalışıyor olması durumunda en az 3 aylık sigorta priminin ödenmesi gerekir. Aksi durumda kredi için onay alınmayabilir. Bu durumda olan müşterilerine banka kredi vermez. Emekli olan vatandaşlar için emekli maaşını banka üzerinden kullanıyor olması gerekir. Emekli maaşı banka üzerinde alınması durumunda yüksek limitli kredi kullanılabilir.