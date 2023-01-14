Son dakika: Cumhurbaşkanı duyurdu, Emekli olmayanlara da ödeme olacak!

Çalışma hayatında sağlık sorunu ve engeli bulunmayan herkes, daha rahat bir hayat sürmek ve ekonomik durumlarını düzeltmek, geleceğini garanti altına almak için çalışıyor.

Çalışma hayatında bulunmanın tek sebebi, gelecekte emekli olmak ve ailesi ile kendisine bakım sağlamak ve rahat bir yaşam sürmek hayalidir. Bu noktada devlet tarafından emeklilere yönelik ne tür yardımlar bulunuyor? Yaşlılık aylığını hak kazanmak için neler gerekir? Tüm soruların cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz.

Birçok kişi yaşamını sürdürürken hayalinde olan hedefleri çoğu zaman gerçekleştiremiyor. Emekli olarak rahat bir yaşam sürdürmek için öncelikle hizmet süresini doldurmak ve yaş limitine de tamamlamak gerekiyor. Bunun yanında sigorta primlerinin de ödenmesi şarttır. Bazen yıllarca çalışılmasına rağmen emeklilik hakkı elde edilemiyor. Bu durumlarda akla önce banka geliyor. Bankalar bu noktada vatandaşı yalnız bırakmıyor.

Emekli Olamayanlar Artık Mağdur Olmayacak

65 yaşını çalışarak tamamlamış olan fakat emekli olma noktasında sıkıntı yaşayan kişiler, SGK tarafından mağduriyetleri gidermek adına yaşlılık aylığı ödeniyor. Bu aylığa hak kazanmak için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Bu şartların başında belli bir yaşı tamamlamak geliyor.

Bununla yeterli olmayan koşulların yanı sıra her hangi bir yerden maaş almıyor olmak da bulunuyor. Başvurunun yapıldığı zamanda, her hangi bir işyerinde sigortalı olarak çalışıyor olması gerekir. Emekli olmayan kişiler içinde devlet birçok alanda destek veriyor. 65 yaşını tamamlayan fakat emekli olamayan kişiler için devlet yaşlılık aylığı ödüyor.

Yaşlılık Maaşı Almak İçin Gerekli Olan Şartlar

Yaşlılık aylığına hak kazanmak için öncelikle yaş sınırının sigorta girişine göre hesaplanması gerekir. Sigorta başlangıcı emekli olmak için geçerli bir nedendir.

Daha önceki zamanlarda emeklilik için kadınlarda 50 yaş, erkeklerde ise 55 yaş sınırı bulunuyordu. 5 bin prim günü ile kadınlar 20 yıl sigortalı olarak çalışmaları halinde emekli olabiliyordu. 25 yıl sigortalı olarak çalışan erkekler ise emeklilik hakkına sahip oluyordu.

8 Eylül 1999 tarihi ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigorta girişi olanlar yaşlılık aylığına hak kazanmak için bayanlarda 58 yaş, erkekler de ise 60 yaş sınırı bulunuyor.