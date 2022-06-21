Ukrayna, Kırım Kıyılarındaki Petrol Sondaj Platformlarına Saldırdı

Moskova kontrolündeki Kırım valisi, Ukrayna'nın Rusya'nın ilhak ettiği yarımadanın Karadeniz'deki üç petrol sondaj platformuna ateş açması sonrasında üç kişinin yaralandığını ve yedi kişinin kayıp olduğunu söyledi.

“Üç yaralı ve yedi kişinin kayıp olduğunu teyit ediyoruz. Vali Sergey Aksyonov Pazartesi günü Telegram'da Kırım merkezli petrol ve gaz şirketi Chernomorneftegaz'ın platformlarına atıfta bulunarak, aramanın devam edeceğini garanti ediyoruz.

Bu, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana Kırım'daki açık deniz enerji altyapısına yönelik bildirilen ilk saldırı.

2014'te Moskova'nın ilhakının ardından Rusya tarafından yarımadanın valisi olarak atanan Aksyonov, daha önce saldırıda beş kişinin yaralandığını söyleyip can kayıplarını revize etmişti.

Üç platformun hedef alındığını ve sitelerdeki 94 kişinin tahliyesini tetiklediğini, 15 askerin onları korumak için kaldığını söyledi.

Havadan ve denizden arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

2014'ten beri Amerika Birleşik Devletleri tarafından yaptırım uygulanan Chernomorneftegaz, Karadeniz'de ve Azak Denizi'nde birçok gaz ve petrol sahası işletmektedir.

Aksyonov, bir platformun vurulduğunu söyledi ve Rus Kırım senatörü Olga Kovitidi, RIA Novosti ajansına saldırıda hedef alınan diğer iki platformda kurban olmadığını söyledi.

Ukrayna ordusu, Karadeniz'deki Odesa limanındaki bir gıda deposunun bir Rus füze saldırısında tahrip edildiğini, ancak hiçbir sivilin ölmediğini söyledi.

Şehir, savaşın başlangıcından bu yana ara sıra bombardımana maruz kalıyor ve Rus donanması tarafından ablukaya alınıyor, her iki taraf da birbirini denize mayın döşemekle suçluyor.

Ukrayna'nın "Güney" Operasyon Komutanlığı, Rus kuvvetlerinin üç saatlik bir baraj sırasında "askerlerimizin başarılarına karşı aciz bir öfkeyle" güney Ukrayna'ya 14 füze ateşlediğini söyledi.

Rusya ordusu, haberler hakkında hemen yorum yapmadı.