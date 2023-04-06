3 banka üzerinden yapılan duyuruda 30.000 TL ödeme, 50.000 TL borç kapatma kredisi verilecek açıklandı

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank tarafından başlatılan bireysel tüketici kredisi kampanyasından faydalanmak isteyen vatandaşlar için gerçekleştirilen bu kampanyalarda ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlara 30.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi 50.000 TL'ye kadar onay almaları durumunda da borç kapatma kredisi tekrardan başladı. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank bireysel tüketici kredisi kampanyasından faydalanmak isteyen kişiler için gerçekleştirmiş olduğu bu kampanyalarda 30.000 TL'ye kadar bireysel kredi kullandırılacak.

Ziraat Bankası ve diğer kamu bankaları tarafından da en düşük faiz oranları ile birlikte sizleri verilecek olan bu kredilerde şartlara uygun olan vatandaşlara uygun faizlerle ödemeler gerçekleştirilirken banka müşterisi olup Kredi ödemelerini hesaplarına yatıracak olan tüm vatandaşlar 5 dakika içerisinde sonuçlarını öğrenebilecekler ve bireysel kredi kullanabileceklerdir. Ziraat Bankası VakıfBank Halkbank emekli olan vatandaşlara da bu Kredi kampanyalarına katılmaları için olanak sağlamaktadır. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank emekli maaşı hesabınız üzerinden sizlere işlem yapabilir.

3 kamu Bankası üzerinden de bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılarak başvuru gerçekleştirmek isteyen kişilere 30.000 TL'ye kadar verilecek olan bu Kredi ödemelerinde hemen aynı gün içindeki işlem yapılır ve bireysel tüketici kredisi kullanmalarına olanak sağlanır.

3 kamu Bankası üzerinden de başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlara hemen aynı gün içinde ödemeler verilecek ve özellikle de 50.000 TL borç kapatma kredisi alacak olan kişilerin güncel faiz oranları ile birlikte ödemeleri banka şubelerine gitmeden verilecektir.