3 banka para musluklarını sonuna kadar açtı! Para lazımsa hemen bakın! 90 gün sonra ödenecek tam 120.000 TL nakit!

Para lazımsa hemen bakın! 90 gün sonra ödenecek tam 120.000 TL nakit! 3 banka para musluklarını sonuna kadar açtı! Yapı Kredi, Akbank ve Denizbank, müşterilerine büyük fırsat sunuyor. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için hazırlanan kampanya kapsamında, 3 banka 120.000 TL ihtiyaç kredisi vererek ödemelerin 90 gün sonra başlamasını sağlıyor. Nisan ayı sonuna kadar devam edecek bu kampanya, daha önceden kredi kartı ya da kredi kullanmış kişiler tarafından da başvurulabilir.

Yeni Kampanya ile Avantajlı Faiz Oranları

Denizbank, Akbank ve Yapı Kredi Bankası ihtiyaç kredilerini sunarken vatandaşların dikkat ettiği noktada geri ödemelerde uygulanan faiz oranı oluyor. Vatandaşlar için 3 bankanın sunduğu 120.000 TL ihtiyaç kredisi faiz oranları birbirinden farklıdır. Bu sağlanan faiz oranları sizin belirleyeceğiniz vade sayısına göre de değişkenlik gösterebilmektedir. Bu sebeple başvurunuz esnasında karşınıza çıkacak ödeme planına göz atarak size uygun olan şekilde ödeme tablosunu seçebilirsiniz. Faiz miktarı da sizin belirlediğiniz tabloya göre seçtiğiniz şekilde olacaktır.

Hızlı Başvuru ve Kolay Kullanım

Akbank, Yapı Kredi ya da Denizbank müşterisi olan kişiler internet bankacılığı, mobil uygulama ve şube üzerinden başvurularını kolayca yapabilmektedir. Eğer banka müşterisi değilseniz mobil uygulama üzerinden müşteri olmak çok kolay. SMS ile başvurular da kabul edilmektedir.

Müşteri Olmadan da Başvurabilirsiniz!

Yapı Kredi, Akbank ve Denizbank, ihtiyaç kredisi kampanyasından faydalanmak isteyen müşteri adaylarına birçok seçenek sunuyor. Daha önceden bu bankalarda müşteri olmadan da başvuru yapabileceğiniz SMS başvuru seçeneği mevcuttur. Ayrıca, mobil uygulama üzerinden kolaylıkla başvuru yaparak kısa sürede kredi sahibi olabilirsiniz.

Özetle, Yapı Kredi, Akbank ve Denizbank'ın yeni kampanyası ile müşterilerine sunduğu 120.000 TL ihtiyaç kredisi ve ödemelerin 3 ay sonrasına ertelenmesi fırsatını kaçırmayın. Üstelik, faiz oranlarının vadeye göre değişkenliği ve hızlı başvuru seçenekleri

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