Sıcak Haber Şimdi Geldi: Asgari Ücretli Çalışan Kişilere 18.000 TL Ödeme Yapılacak

Bankalar üzerinden nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar için yapılan yeni kampanyada asgari ücretle çalışan kişilere 18000 TL'ye kadar ödeme yapılacağı duyuruldu. Asgari ücretle çalışamamaktan başlara ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa bu bankaların başlatmış olduğu 36 ay vadeli gelir belgesiz kredi kampanyasına katılarak, 18000 TL'yi kendi hesabına yükleyebilir. Vatandaşlar, kredi kullanmak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirecek ve banka kredi puanına göre işlemlerini yaparak, kredi imkanından faydalanabilecektir. Aşağıdaki bankalar üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek 36 ay vadeli kredi kullanabilirsiniz.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank üzerinden başvuru yaparak kredi almak istiyorsanız, bankanın SMS kredi servisini kullanabilirsiniz. SMS ile kredi başvurusu yapmak isteyenler, başvuru yaptıktan hemen sonra şartlara uygun olarak kredi alabilmektedirler. SMS ile kredi alacak kişilere, uygun faiz oranları ile birlikte işlem yapacak olan QNB Finansbank, düşük faizlerle kredi imkanından faydalanmanıza da olanak sağlayacaktır. SMS ile başvuru yapmak için TC KİMLİK Numaranızı 5030 numarasına mesaj atabilirsiniz.

AKBANK

Akbank direkt uygulaması üzerinden ve bankanın SMS kredi servisi üzerinden hızlı bir şekilde başvuru yapabilirsiniz. Banka kredi şartlarına uygun olan vatandaşlar, nakit kullanmak istiyorsa, hemen aynı gün içinde kredi sonucunu öğrenebilirler. SMS ile başvuru yapmak için KREDİ TC KİMLİK yazarak bu mesajı 4425 numarasına mesaj atabilirsiniz. Ayrıca banka şubelerine giderek, 444 25 25 numarasını arayarak da bu bankadan 18.000 TL alabilirsiniz.

TEB BANKASI

Asgari ücretle çalışan 18.000 TL kredi başvurusu yapmak istiyorsa, TEB bankası destek verecek. TEB bankası üzerinden 18.000 TL'ye kadar kredi almak isteyenler, başvurularını banka şubelerine gitmeden SMS ile yapacak. SMS ile kredi başvurusu yapmak için banka kredi şartlarına uygun olmanız gerekmektedir. TC Kimlik numaranızı 44 66 numarasına göndermeniz durumunda başvuru yapılacaktır.