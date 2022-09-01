3 Banka Birleşti, Gelir Belgesi Sormadan Anında Hesabınıza 50.000 TL Para Gönderiyor, SMS Atarak Onay Alın...

Bankalar üzerinden başlatılan eylül ayı kampanyası ile birlikte sizlerde işlemlerinizi gerçekleştirerek hızlı bir şekilde nakit kredi kullanabileceğiniz, bankaların ihtiyaç kredisi kampanyalarına hızlı bir şekilde katılabilirsiniz. Başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşların şartlar dahilinde aynı gün içinde hesaplarına ödemeler, alabilecekleri bu kredi kampanyalarından faydalanabilmeleri için şartlara uygun olarak aynı gün içinde hesaplarına ödemeler yatırarak, 50000 TL'ye kadar kredi ödemeleri hızlı bir şekilde yapılmaktadır. Özel bankalar tarafından başlatılan bu kampanyalarda, nakit ihtiyacı olan kişiler başvurularını gerçekleştirerek, 36 ay vadeli olarak kredi işlemlerinden faydalanabilecekleri gibi, ayrıca ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların şartlar dahilinde aynı gün içinde kredi ödeme geri alabileceğinin de haberi verildi.

Denizbank, Akbank ve Garanti Bankası üzerinden yapılacak olan kredi kampanyasında, şartlar dahilinde kredi puanı 1200 ve üzerinde olan vatandaşlar, aynı gün içinde hesaplarına ödemeler yatırmaktadır. Denizbank, Akbank ve Garanti Bankası üzerinden başvuru yaparak, kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, kredi işlemlerini yapabilmeleri için banka şartlarına uygun olarak aynı gün içinde hesaplarına hızlı bir şekilde kredi ödemeleri alabilmektedirler. Denizbank, Akbank ve Garanti Bankası İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için başlatmış olduğu bu, Nakit kampanyasında, acil ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için 3 ay ertelemeli olarak işlem yapmaktadır.

Denizbank

Başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlar cep telefonları üzerinden SMS atarak veya internet bankacılığı uygulamalarını kullanarak başvuru yapabilmektedir. Denizbank üzerinden başvuru yapmak için SMS atmak istiyorsanız kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 32 80 numarasına göndermeniz durumunda banka üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız.

Akbank

Denizbank haricinde ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişiler, Akbank üzerinden de SMS atarak, kredi kampanyasına katılarak, başvuru yapabilmektedirler. Akbank, Üzerinden İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvuru yapmak isteyen kişiler kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazdıktan sonra 44 25 numarasına bu kısa mesajı göndermesi gerekiyor. 44 25 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka sizlere sonucunu verir ve onaylanan tutar kadar kredinin ne kadar olduğu hakkında bilgileri sizlere göndermektedir.

Garanti Bankası

Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar ise bankanın resmi internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak işlem yapabilir ve bu banka üzerinden diledikleri zaman kredi kullanarak, 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi alabilmektedirler. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerindeki kredi başvuru formunu doldurduktan sonra işlemlerine gerçekleştirecek olan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları ile birlikte kredi kullanmak için isterlerse internet bankacılığı uygulamasını kullanabilirler.