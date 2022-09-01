Denizbank, Türkiye İş Bankası ve Diğer 2 Banka Birleşti: Eylül Ayı Sonuna Kadar Başvuru Yapan 75000 TL Alıyor

Eylül ayı sonuna kadar başlatılan yeni kredi kampanyasında 75000 TL 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi verecek olan 4 bankanın kampanya duyurusu paylaşıldı. Nakit ihtiyacı olan ve bireysel kredi kullanmak isteyen kişilerin yapmış oldukları araştırmalarda en çok tercih edilen bankaların başında gelen Denizbank İş bankası, Akbank ve Finansbank, yapmış oldukları bu kampanyalar ile birlikte vatandaşlara kolay bir şekilde 75000 TL kredi ödemesi yapacağını açıkladı. Başvuru yapmak isteyen kişilerin öncelikli olarak bireysel müşteri olması, başvurularını gerçekleştirebilmeleri içinde banka kredi politikalarına uygun olması istenmektedir. Banka kredi puanı 1400 ve üzerinde olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi için başvuruda bulunabilmektedirler.

Denizbank

Denizbank üzerinden kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlara acil kredi imkanından faydalanmak için başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa, şubelere gitmeden kolay bir şekilde hızlı kredi kampanyasına katıla bilmektedirler. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, şartlar dahilinde, Denizbank, SMS ile hızlı bir şekilde kredi onayı vermektedir. Denizbank üzerinden SMS ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız kredimiz boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı 32 80 numarasına göndermeniz gerekiyor.

Akbank

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen kişilerin hesapları olmaları durumunda banka internet bankacılığı uygulamaları üzerinden işlemlerini kolay bir şekilde yapabileceğini söylemek istiyoruz. Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapılacak olan kredi başvurularında şartları uygun olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak ihtiyaç kredisi imkanı sağlanmaktadır. Bu nakit ihtiyacınızın olması durumunda, Akbank şubelerine giderek kolay bir şekilde başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

İş Bankası

Kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, eğer iş Bankası üzerinden işlem yapmak istiyorlarsa şartlar dahilinde aynı gün içinde hesaplarına yapacakları ödemeler ile birlikte bu krediyi İş, cep uygulaması üzerinden kullanılabilmektedir. Banka hesabınızın olması durumunda hemen internetten mobil uygulaması, şifresi alarak iş cep uygulaması üzerinden kredi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

QNB Finansbank

QNB Finansbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında, TC kimlik numarasına 50 30 numarasına mesaj olarak gönderen vatandaşlar, 75000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor. 24 ay vadeli olarak alacağınız kredilerde ilk taksit ödemesini 3 ay erteleme yaparak da rahat bir nefes alabilirsiniz.