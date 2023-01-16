PTT nakit isteyen “18 yaş” üzerinde olan herkese, 18.000 TL ödeme verilecek, Başvuru başladı…

Ptt yapmış olduğu yeni kampanya ile birlikte nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, 18000 TL nakit kredi ödemesi vereceğini açıkladı. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi alabileceğiniz bu kampanyalar dahilinde, ödemeler hızlı bir şekilde verilmektedir. 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi işlemlerinize hemen hızlı bir şekilde yapabilir ve kredi ödemelerinizi bu bankalar üzerinden dilediğiniz zaman alabilirsiniz.

PTT KREDİSİ

Ptt üzerinden yapılan kredi kampanyasında Aktif Bank aracılığı ile birlikte sizlere kredi imkanı sağlanacak, başvurusunu yapacak olan vatandaşlara bu banka ihtiyaç kredisi ödemesi olarak 18000 TL gelir belgesiz ödeme verecektir.

Daha önce bankalar üzerinden kredi başvurusu yaparak, kredi onayı alamayan tüm vatandaşları içinde geçerli olan bu kampanya, PTT şubeleri üzerinden kredi başvuru formu doldurmanız durumunda sizlere ödenmektedir.

SMS KREDİ

Sms ile de kredi başvurusunda bulunabileceğiniz bu kampanyalara katılarak destek kredilerinden faydalanabilir ve cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak hemen nekadar onay aldığınızı görebilirsiniz.

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak için PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 30 50 numarasına gönderirseniz PTT üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız.

Ptt yapmış olduğu bu kampanyada cep telefonu üzerinden mesaj atarak, kredi kullanacak olan vatandaşlara kredi onayı vermesi durumunda, isterlerse ev adresinde veya iş adresinde de Onaylanan kredi hesabına yatırarak kullanımına imkan sağlamaktadır.