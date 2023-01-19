3 banka birleşerek kampanya yaptı: Akbank ve 2 Banka ATM üzerinden şubelere gelmeden 50.000 TL ödeme yapacak!

Kampanya kapsamında bireysel ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için yapılacak olan yeni işlemlerde 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi ödemesi alacak olan tüm vatandaşlara 3 banka üzerinden de düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemeleri gerçekleştirilecektir. Acil ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için başlatılan kampanyalarda, nakit kredi kullanmak isteyen vatandaşlara 50000 TL kredi ödemesi hemen verilmektedir. 50000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvuru gerçekleştirmek istiyorsanız, banka şubelerine gitmeden cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da işlem yapabilirsiniz.

Akbank 50000 TL gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kampanyası başvurusu nasıl yapılır?

Akbank, yapmış olduğu kampanya Ocak ve şubat ayı sonuna kadar vatandaşlara sunacağını ve düşük faiz oranları ile birlikte kredi kullanacak olan bireysel müşterilerin kredi puanına bakarak onay vereceğini açıkladı. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredi TC kimlik ve kullanmak istediğiniz kredi limitini yazarak, 44 25 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda 50000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olursunuz. 50000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, onay almaları durumunda, şubelere gitmeden kredi kullanmak istiyorlarsa, Akbank Direkt uygulamasına giriş yapabilirler.

Denizbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden bireysel tüketici kredisi kampanyası başvurusu nasıl yapılır?

Denizbank ve Yapı Kredi Bankası da yapmış olduğu yeni kampanyada vatandaşlar hemen hızlı bir şekilde kredi ödemesi vereceğini açıkladı. Sms ile başvuru yapabileceğiniz gibi kredi başvurularını internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de hızlı birşekilde yapabilir ve dilediğiniz zaman kredi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. 50000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verecek olan bu iki banka üzerinden de kredi kullanacak olan tüm vatandaşları hemen aynı gün içinde işlem yapılır.