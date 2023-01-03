İçten Bir Özür Nasıl Dilenir, Özür Dilemek Nasıl Olur?

İncinmiş olan duygulara çözüm bulmak ve onarmak için içten ve gerçek bir özür güçlü bir adım niteliğindedir. Bunun yanı sıra yarım yamalak dilenecek bir özür çoğu insana göre hiç olmamasından daha kötü olarak yorumlanmaktadır. Özrün nasıl ifade edildiğinin anlaşılmak ile çok ilgisi vardır ve yüzeysel bir özür ile samimi bir özür arasında büyük bir fark bulunmaktadır. Eğer bir insan üzgünüm diyor ve hemen sonrasında eğer ya da ama gibi koşullu bir sadece kullanıyorsa bu durum o kişinin yanlış bir yöne gittiğinizi ortaya koymaktadır. Hata yaptığınız zaman karşınızda bulunan insanın gönlünü almanız için samimi bir şekilde özür dilemeyi öğrenmeniz gerekir ve bu durum oldukça önemlidir. Aynı zamanda samimi bir özrün nasıl dilendiğini öğrenmek sizden bugüne kadar dilenen özürlerin gerçekliğini anlamanız için de yol gösterici bir durum olacaktır.

Böyle hissettiğin için üzgünüm cümlesi örneğin özrün samimi olmadığını gösteren bir cümledir ve bu gerçek bir özür olmamaktadır. Herhangi bir yanlışın sorumluluğu bu cümle ile alınmaz ve bu cümleyi söyleyerek karşınızda bulunan insanlara duygularına karşı herhangi bir empati kurduğunuz ve yaşananlardan dolayı pişmanlık duyduğunuz gösterilmez. Bunun yerine karşınızdaki insanın aşırı hassas ya da mantıklı olduğunu düşündüğünüz ima edilebilir. Sözlerinizin ya da eylemlerinizin diğer kişinin nasıl incittiğini anlamaya çalışmanız ve buna göre bir yorum yapmanız gerekmektedir. Son dakikada planlarınızı iptal etmeniz sebebiyle üzgün olduğunuzu söylemeniz ve bu durumun diğer insanların zamanına saygısızlık olduğunu belirtmeniz ve diğer insanların size neden kızgın olduklarını anladığınızı açıklamanız ise uygun bir ifade olacaktır.

Sana söylediklerim için üzgünüm fakat böyle davranmasaydın ben de asla böyle yapmazdım şeklinde söylenen bir cümle de karşı tarafa dair bir suçlama içermektedir ve bu gerçek bir özür olmamaktadır. Aslında bu cümleyi söylemek karşınızda bulunan diğer insanı sergilemiş olduğu davranışlarından dolayı sorumlu tutma olarak da anlaşılabilmektedir. Karşınızdaki insan ne yaparsa yapsın ve ne derse desin her zaman kendi davranışlarından sorumlu olmaktadır ve bu durumun unutulmaması gerekir. İçten ve yürekten bilinen bir özür ise davranışlarınıza sahip çıkmak olur ve neden olunan acıyı kabul etmek anlamına gelir.

Herhangi bir kişisel sorumluluğu ya da pişmanlığı gerçekten kabul etmeyen koşullu bir özür örneği olan seni kırdıysam özür dilerim cümlesi de gerçek bir özür olmamaktadır. Yaşanan problemin gerçekten ne yaptığınızla ilgili olmadığını ve bu durumun yerine karşınızda bulunan kişinin sizin yaptıklarınıza nasıl tepki verdiği ile ilgili bir problem olduğuna işaret eder. Bunun yerine üzgün olmanızın sebebinin karşınızdaki insanı gücendirmiş olduğunu belirtmeniz gerekmektedir. Sözleriniz konusunda gelecekte daha dikkatli ve daha düşünceli olacağınızdan emin olduğunuzu açıklamanız ve bunu karşı tarafa aktarmanız tavsiye edilir. Bunun yanı sıra özür diledikten sonra ilgili konuyu telafi etmeniz ve yapmış olduğunuz yanlışı kabul etmeniz de dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta olacaktır.