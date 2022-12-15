2'li 5 litre ayçiçek yağı fiyatı %45 düştü! Kapılarda kuyruk oluştu! Marketler siparişe yetişemiyor! 

Marketler siparişe yetişemiyor! 2'li 5 litre ayçiçek yağı fiyatı %45 düştü! Kapılarda kuyruk oluştu! Ülkemizde ne yazık ki enflasyon gıda ürünlerini de çok fazla etkiledi. Öyle ki bir markete gittiğimiz zaman ayçiçek yağı satın almak istediğimiz zaman uçuk bir fiyatın olması da ister istemez olumsuz şekilde etki altına almaya neden oluyor. Özellikle kriz döneminde olduğumuz şu günlerde ürünlerle ilgili olarak yapılan indirim kampanyaları da son dönemde merak konusu haline gelmeye başladı.

Herkes gıda ürünlerinde yapılacak indirimleri dört gözle bekler durumda. Fakat sonunda ayçiçek yağı ile ilgili olarak tüketiciyi de fazlasıyla sevindirmeyi başaracak olan müjdeli haber geldi. Buna göre ayçiçek yağının %45 oranında indirime girmesi de daha makul fiyatlar aracılığı ile ürünü alma şansına sahip olmamıza neden olacak. Finansal sıkıntı yaşanmış olduğu şu günlerde gelen ayçiçek yağıyla ilgili indirimler çok fazla sevinç yaratmaya başlamasına neden oldu.

Beklenen İndirim Geldi!

Beklenen ayçiçek yağı indirimi A 101 de oldu. Ayçiçek yağını bundan sonra daha da düşük fiyatlar aracılığı ile temin edebilmeniz mümkün oluyor. Bütçe dostu bir şekilde alışveriş yapma isteği içerisinde olanlar soluğu marketlerde almaya başlıyor. %45 indirimli ayçiçek yağı satın almak istiyorsanız o halde hemen marketin yolunu tutun.

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