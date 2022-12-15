Dünya Kupası’nda Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe’ye büyük piyango vurdu!

Kulüpler, Dünya Kupası’nda her bir oyuncu için günlük 10 bin dolar elde etti. FIFA, turnuva öncesi yaptığı açıklamada, Dünya Kupası boyunca toplamda 209 milyon dolar ödeme yapılacağını açıklamıştı.

Dünya Kupası’nda Beşiktaş’tan, Galatasaray’dan, Hatayspor’dan, Fenerbahçe’den, Kayserispor’dan ve Trabzonspor’dan oyuncular yer aldı. Oyuncuları turnuvada en fazla süre kalan takım Beşiktaş oldu.

Siyah-Beyazlılar’ın Hollandalı yıldızı Weghorst, Hollanda Milli Takımı ile çeyrek final gördü. Beşiktaş’ın Faslı stoperi Saiss ise Fas Milli Takımı ile yarı final heyecanı yaşadı. Tecrübeli oyuncu, Fransa maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Beşiktaş’ın Kamerunlu yıldızı N’Koudou ve Kanadalı oyuncusu Atiba, Dünya Kupası’nda son 16 turu heyecanı yaşayamadı. Beşiktaş, turnuvadan 1.05 milyon dolar kazandı. Siyah-Beyazlılar, Süper Lig ekipleri içinde en fazla kazanan takım oldu.

Galatasaray, 512 bin dolar, Hatayspor 429 bin dolar, Fenerbahçe 296 bin dolar, Kayserispor 273 bin dolar ve Trabzonspor da 210 bin doların sahibi oldu. Kulüplerimiz toplamda 2 milyon 720 bin dolar kazandı.

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