2.el otomobil almak isteyenler okumadan geçmeyin! 27 gün içinde değişecek

27 gün içinde değişecek... 2.el otomobil almak isteyenler okumadan geçmeyin! Otomotiv sektöründeki pandemi sıkıntılarına çip krizi, hammadde sorunu eklenince sıfır araçların fiyatlarını hiç beklenmedik bir oranda artırdı. Sıfır araç fiyatlarındaki artış markaları da zor duruma soktu. Araç markaları 2023 yılı için hedefledikleri satış oranına ulaşabilmek için çeşitli kampanyalar düzenlemeye başladı. Düzenlenen kampanyalarda müşterileri ikna edebilecek tek şey; fiyatların düşmesiydi. Fiyatlardaki düşüş satış oranlarına olumlu yansıyacağından markalar, zarar etmeyecek şekilde yüksek oranda indirimler yaptı. Ülkemizde yaşanan deprem afeti sonrasında araca olan talepte ciddi bir artış yaşandı. Bunun nedeni araçların sığınılacak bir mekan olarak görülmesi oldu. İndirimlerin yapılması, depremzedelerin sıfır aracı alarak ev olarak kullanmasını da kolaylaştırmış oldu.

İkinci el araç piyasaları Ramazan Bayramı yaklaşırken hareketlilik bekliyor. Özellikle Eskişehir'deki galericiler, bayramın hemen öncesinde piyasalarda bir canlanma olacağını düşünüyorlar. Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler de piyasaların durgunluğuna neden olmuştu. Fakat, galericilerin tahminlerine göre bayram dolayısıyla araç alım-satımı 15 gün içinde hareketlenecek.

Ramazan Bayramı'na Yaklaşırken Piyasalar Canlanacak

Eskişehir'deki galericiler, Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte ikinci el piyasalarında hareketlilik beklentisi içindeler. Galerici Mutlu Saygın, piyasaların şu an yavaş gittiğini belirtirken, bayramın yaklaşmasıyla birlikte hareketlenme olacağını söylüyor. Fiyatların yüksek olması nedeniyle piyasalarda durgunluk yaşandığına dikkat çeken Saygın, "Ramazan ayında insanlar şehir dışına fazla gitmek istemiyorlar. Bu nedenle, araçlarını bulundukları şehirde almaya çalışıyorlar. Ayrıca, insanlar bayram tatilinde tatile ve gezilere gitmek istiyorlar. Bu da piyasalarda hareketliliği artırıyor" diyor.

250 Bin TL ve 400 Bin TL Fiyat Aralığındaki Araçlar Hızlı Satılıyor

Galerici Saygın, 250 bin TL ve 400 bin TL fiyat aralığındaki araçların hızlı satıldığına dikkat çekiyor. Vatandaşların alım gücünde yaşanan düşüş nedeniyle 250 bin TL değerindeki araçlara yöneldiğini belirten Saygın, "15 gün içinde piyasalarda bir hareketlenme bekliyoruz. Bayram öncesinde ikinci el araç piyasalarında canlanma yaşanacak" diye konuşuyor.

Eskişehir'deki galericiler, Ramazan Bayramı dolayısıyla ikinci el araç piyasalarında hareketlenme bekliyorlar. Özellikle 250 bin TL ve 400 bin TL fiyat aralığındaki araçlar hızlı satılıyor. Bayram tatilinde insanların şehir dışına fazla gitmek istemediğini ve bu nedenle araçlarını bulundukları şehirde almaya çalıştıklarını belirten galericiler, önümüzdeki 15 gün içinde piyasalarda bir canlanma olacağına inanıyorlar.