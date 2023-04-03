Sıfır araçlara Nisan 2023 indirimi! Fiat, Dacia, Renault, Opel, Hyundai Nisan kampanyası ballı kaymaklı

Fiat, Dacia, Renault, Opel, Hyundai Nisan kampanyası ballı kaymaklı... Sıfır araçlara Nisan 2023 indirimi! Araba markaları, listelerine yeni modeller girince 2023 liste fiyatlarını düzenlemek zorunda kaldılar. Pandemi sırasında üretimde ve lojistikte yaşanan sıkıntılar araç fiyatlarının yükselmesine neden olmuştu. Sıfır araç kullanmayı sevenler dahi bir dönem ikinci el araçlara kaydı. Yaşana kriz zamanla aşıldı ve sıfır araçları fiyatlarında kısmi indirimler yapıldı. Özellikle ÖTV indirimi sıfır araçlara olan talebi artırdı. Artan taleple birlikte sıfır araçlarda yapılan 2023 indirimlerini haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Ülkemizde Satışı En Fazla Yapılan Sıfır Araçlar

Sıfır araçlara gösterilen talebin fazla olmasında yapılan indirimlerin etkisi oldukça fazladır. 2022 yılında en fazla satışı yapılan ve 2023 için talep gören markalar ve modelleri sizin için derledik. Hangi markayı ve modeli almalıyım düşüncesinde olanlar için listemiz pusula görevi görecektir. İşte ülkemizde en fazla satışı yapılan markalar ve modelleri;

· Dacia YENİ SANDERO Essential Tce 90 bg CVT 2023 Nisan fiyatı 550 bin · Fiat Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli 2023 Nisan fiyatı 428 bin · Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel 2023 Nisan ayı fiyatı 385 bin · Opel Corsa 1.2 75 HP BENZİN MT5 ELEGANCE 2023 Nisan ayı fiyatı 539 bin · Renault Joy 1.0 SCe 65 bg 2023 Nisan ayı fiyatı 464 bin

Markaların ülkelerin istediği sayıda araç üretmekte yetersiz kalmaları nedeniyle araçlar daha üretilmeden satılmaya başladı. Üretim bandındaki araçların büyük bir çoğunluğu bayiye varmadan satılmış oluyor. Çok fazla talep gören markalar, yıl sonuna kadar üretecekleri araçları dahi satmış durumda.

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