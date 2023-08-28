Seçim sonrası yeni ekonomi ekibinin ortodoks politikalara bağlılığına rağmen, TCMB politika faizini yüzde 17,5'ten yüzde 25'e yükseltmeye karar verdi. Bu hamle, Merkez Bankası'nın faiz oranları konusundaki rahatlığına ilişkin şüpheleri ortadan kaldırmayı amaçlıyordu. Karar beklenmedikti ve piyasa beklentilerini aştı. Genel olarak, politika faizindeki bu ani artış, ABD doları ile Türk lirası arasındaki döviz kuru üzerinde önemli bir etki yarattı. Türk lirasının önümüzdeki aylarda nasıl bir performans göstereceğini ve TCMB'nin eylemlerinin para biriminin istikrarı üzerinde kalıcı bir etkisi olup olmayacağını zaman gösterecek.

Türk lirası ağustos sonunda bu seviyeyi korursa, ay boyunca yüzde 1,5 prim kazanmış olacak. Para biriminin haziran ayında yüzde 20,2 ve Temmuz ayında yüzde 3,7 değer kaybettiği göz önüne alındığında bu kayda değer bir gelişme. İşte 28 Ağustos 2023 Pazartesi güncel döviz kurları.

MERKEZ BANKASINDAN MESAJ

Seçim öncesi yüksek enflasyona rağmen politika faizini üç ayda 16,5 puan artıran Erkan, geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir toplantıda attıkları adımlarla 2024 yılında enflasyonu düşürmek için zemin hazırladıklarını belirtti. Enflasyon raporu toplantısında kamuoyu ile paylaştıkları yol haritasını, 2024 yılında sürdürülebilir dezenflasyona zemin oluşturmak için kademeli ve kararlı tedbirler alarak uygulamaya devam ettiklerini vurguladı.

Bu arada Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yüksek enflasyon ortamında tasarruf sahiplerinin yöneldiği yatırım seçeneklerinden biri olan gayrimenkule yönelik kredi kullandırılabilirliğini azaltacak bir adım attı. BDDK tarafından yapılan yeni düzenlemeye göre, ikamet amaçlı ikinci konut satın alan bireylere sağlanan kredilerin banka bilançolarındaki risk ağırlığı artırıldı.

DOLAR VE EURO KAÇ TL OLDU?

Haftaya olumlu bir başlangıç yapan USD/TL kuru, saat 09.50 itibariyle bir önceki kapanışa kıyasla yüzde 0,80'lik bir artışla 26,5660 seviyesine yükseldi.

Eş zamanlı olarak, Euro/Türk lirası (TL) döviz kuru da 28,7335'e tırmanarak aynı zaman diliminde yüzde 0,36'lık bir artış kaydetti.