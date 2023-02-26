27 Şubat- 5 Mart Haftalık Burç Yorumu! Koç Boğa İkizler Yengeç

Koç burcu ve yükselen koçlar 27 Şubat- 5 Mart haftasında iş hayatları ile gündemde yer alabilir. Olaylar özellikle haftanın ilk gününde burç sahiplerinin gözünde büyüyecektir. Bunun yanı sıra bazı sürprizler ile karşılaşmaları da olası olan koçlar kişisel girişimlerinde beklenmedik fırsatlar elde edebilir. Bu fırsatları kaçırmamak için hızlı davranabilecek olan burç sahipleri bu şekilde davranarak kazaları ve sakarlıkları da tetikleyecektir. Her ne kadar farklı davranmak burç sahiplerinin hoşlarına gitse de hafta boyunca her türlü ilişkide abartılı davranmaktan, anlayışsız olmaktan ya da kendi bildiklerini okumaktan kaçınılması gerekmektedir

Boğa burcu ve yükselen boğalar 27 Şubat 5 Mart haftasında aileleri ve kariyerleri ile ilgili olan konularda ani olaylar duymaya ya da gizli oluşumları öğrenmeye yatkın olabilir. Tehlikeli olabilecek yerlerden uzak durmaları gereken burç sahipleri bilinçaltlarını iyi bir şekilde organize etmelidir. Arkadaşlarıyla beraber yapacakları planlarda gerçekçi olmaları gereken boğa burçları kendi kişiliklerinden taviz vermemelidir. Bunun yanı sıra yeni haftada tanımadıkları kişiler ile bir araya gelebilecek olan boğa burçları aldatıcı etkilere de dikkat etmelidir.

İkizler burcu ve yükselen ikizler 27 Şubat 5 Mart haftasında sosyal çevre alanlarında beklenmedik ve hızlı gelişmeler ile karşı karşıya gelebilir. Kariyer ve iş hayatlarında yaşayacakları durumlar ikizler burçlarının sosyal çevrelerinde hızlı bir şekilde tepki vermelerine ve çabuk patlamalarına sebep olabilecektir.

Yengeç burcu ve yükselen yengeçler 27 Şubat 5 Mart haftasında uzak ortamlardan haberler alabilir ve bu durum onların işlerinde kararsız davranmasına sebep olabilir. Burç sahipleri için kariyer ve iş alanlarında beklenmedik etkiler de devrede yer alacaktır. Burç sahipleri yabancı insanlarla yapılacak işler, hukuki alanlar, seyahat ve eğitim konuları ile de yeni haftada yakın bir şekilde ilgilenebilir.