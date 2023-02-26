27 Şubat- 5 Mart Haftalık Burç Yorumu! Aslan Başak Terazi Akrep

Aslan burcu ve yükselen aslanlar 27 Şubat 5 Mart haftasında maddi konular ile ilgilenecektir. Ortak parasal işlerde yeni gelişmeler yaşayacak olan burç sahipleri uzak yolculuklarda da beklenmedik etkilere açık bir hal alabilir. Ani hareketlerden kaçınmaları ve tedbirli olmaları tavsiye edilen burç sahipleri eğitim, medya, seyahat ve yabancılar ile yapacakları işlerde kendilerinde yüksek bir enerji hissedebilir. Haftanın son günlerine doğru aslan burçları ve yükselen aslanlar özgürlüklerine düşkün olan yapıları ile sosyal ortamlarda ön plana çıkabilir ve özgüvenli davranışlar sergileyebilir. Her ne kadar insanların söylediklerini yapmak burç sahipleri için kolay olmasa da onlar bu duruma hızlı bir şekilde tepki verecektir. Ancak bu noktada aslan burçları için önerilen durum aşırı bir şekilde tepkide bulunmaktan kaçınmak olacaktır.

Başak burcu ve yükselen başaklar 27 Şubat 5 Mart haftasında tehlikeli durumlardan ve yerlerden uzak durmalıdır. Ani ve beklenmedik olayların içerisinde yer alabilecek olan burç sahipleri abartılı tepkiler vermezse bu haftayı sakin bir şekilde atlatabilir. Başaklar yeni haftada sevdikleri insana ve onun koşullarına fedakar davranışlar sergileyebilir ve bazı problemleri görmezden gelebilir. Perşembe ve cumartesi günlerinde ise özel ilişkileri ile ilgili yeni gelişmeler yaşayabilecek olan başak burcu bazı tavizler verebilecektir.

Terazi burcu ve yükselen teraziler 27 Şubat 5 Mart haftasında yeni haftaya yapılması gerekenler ve rutin işler ile başlayacaktır. Bu hafta sağlık ve işle ilgili konularda hızlı gelişmeler meydana gelebilir ve terazi burçları harekete geçebilir. İş hayatlarında fedakar olacak olan terazi burçları enerjilerinin düşük olduğunu hissedecektir. Kariyerlerinde gerçekçi adımlar atacak olan teraziler başka insanlara yardım edebilir.

Akrep burcu ve yükselen akrepler 27 Şubat 5 Mart haftasında aşk hayatları ya da çocukları ile ilgili yeni gelişmeler tecrübe edebilir.