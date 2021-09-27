27 Eylül 2021 Kabine Toplantısı Kararları! Erdoğan Açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 3 hafta sonrasında toplandı ve Türkiye'de görülen günlük vaka sayıları, yüz yüze eğitim, güncel durumlar, koronavirüs aşısı, iklim değişikliği, yurtlar ve daha fazlası değerlendirildi.

Toplantıda, yüz yüze eğitim, koronavirüs aşısı ve fahiş fiyat artışının da ele alındığı bilgisine ulaşıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşen Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı sonrasında vatandaşlara bilgi paylaşımında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan halka korona ile mücadele sürecinde aşı ve tedbir uyarısında bulundu ve güncel durumlar hakkında önemli ifadeler kullandı. Bunun yanı sıra yurt sorunu hakkında da açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı, son zamanlarda bahçeler, park ve bu tip bölgelerde banklarda yatan kişilerin öğrencilik ile bir alakasının bulunmadığını anlattı. Söz konusu kişilerin sözde öğrenci olduğunu ifade eden Erdoğan, Gezi Parkı olayı neyse bu durumun da onun farklı bir versiyonu olduğunu açıkladı.

Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanan Kabine Toplantısı’nda önemli konular değerlendirildi ve bazı kararlar alındı. Geçen hafta Birleşmiş Milletler 76. Kurul Toplantısı’na istişare etmek üzere New York'a gidildiği belirtildi. Orada yapılan görüşmelerde ise Türkiye'nin temel yaklaşımının tüm dünya ile paylaşıldığı ifade edildi.

İklim değişikliği ile ilgili de açıklamalar yapan Erdoğan, Türkiye'nin bu şekilde bir hayati meselede öncü rol üstleneceğini anlattı. Türkiye'nin bu şekilde bir sürecin dışında kalmasının düşünülemez olduğunu ifade eden Erdoğan, ülkenin yerinin mazlumların yanı olacağını söyledi.

Pandemi döneminde uzaktan eğitimin yüz yüze eğitim faaliyetlerinin yerini alamadığını gördüklerini açıklayan Erdoğan, bu sene yüz yüze eğitim için kararlı bir tutum ortaya koyduklarını ve 6 Eylül tarihinde başlayan sürecin alınan tedbirler ile başarılı bir şekilde yürütüldüğünü açıkladı. Aradan geçen 1,5 senelik ara sonrasında elbette ufak tefek eksikliklerin olabileceğini fakat bu tip durumların da ilgili kurumlar tarafından hızlı bir şekilde giderildiği belirtildi.