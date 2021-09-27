Almanya Seçimleri Hakkında Öğrendiğimiz Yedi Şey

Almanya seçimlerinin pankart manşetini biliyoruz - merkez soldaki Sosyal Demokratlar (SPD) en büyük parti olacak ve onu merkez sağ Hıristiyan Demokratlar (CDU/CSU) yakından takip edecek. Yeşiller ve özgürlükçü FDP, her ikisi de paylarını artırırken, aşırı sağ ve aşırı sol geri çekildi.

Ama bunun ötesinde, birkaç küçük hikaye var. İşte fark ettiğimiz yan açılardan bazıları.

1. Kuşak bölünmesi

Merkez solun ve merkez sağın geleneksel partileri genel olarak öne çıktı ancak yaş verilerine bakarsanız ilginç bir eğilim ortaya çıkıyor.

Forschungsgruppe Wahlen'in bu çıkış anketine göre, 30 yaşın altındaki seçmenler geniş bir farkla soldaki Yeşilleri (%22) ve sağdaki liberter FDP'yi (%20) tercih etti.

Buna karşılık, 60 yaş üstü merkez sola (%35) ve merkez sağa (%34) oy verdi. Yeşiller için sadece %9 ve FDP için %8 gitti.

Ancak seçmenlerin çoğu daha yaşlı olduğu için sol ve sağın büyük çadır partileri öne çıktı.

2. Köstebek Olayı

Eski bir istihbarat şefi, sağcı bir tartışmacıya dönüştü ve parlamentoya girme hedefinde başarısız oldu. Hans-Georg Maassen, Hıristiyan Demokratlar için adaydı, ancak partinin aşırı sağındaydı.

2018 yılına kadar iç istihbarat teşkilatını yönetti, ancak Chemnitz şehrinde aşırı sağ şiddetin varlığından şüphe duyduğunda istifa etmek zorunda kaldı.

Bu seçimde, Almanya'nın doğusundaki aşırı sağcı Alternatif Für Deutschland'ın (AfD) özellikle güçlü olduğu eyaletlerden biri olan Thüringen'de aday oldu.

Bay Maassen, Hıristiyan Demokratların, giden Şansölye Angela Merkel'in merkezci politikalarından - özellikle göç konusunda - daha da sağa hareket etmelerini savunuyordu.

Ancak seçmenler ikna olmadı ve onu seçmenlerinde Sosyal Demokratlar ve AfD'nin arkasında üçüncü sıraya koydu.

3. Schleswig-Holstein sorusu

19. Yüzyıl tarihi öğrencileri, Schleswig-Holstein sorusunu* belli belirsiz hatırlayabilir. Şeytani derecede karmaşık bir diplomatik ikilem için bir deyim haline geldi.

Şimdi Schleswig, en azından, Alman seçimlerinde tekrar oyuna giriyor. Almanya'da Danimarkalı ve Frizyalı azınlığı temsil eden parti, yaklaşık 70 yıl sonra ilk kez parlamentoya girdi.

SSW (Almanca adı Güney Schleswig Seçmenler Birliği anlamına gelir) tek bir sandalyeye sahip olacaktır. Genel oyların %0,1'ini aldı, ancak ulusal bir azınlığı temsil ettiği için Federal Meclis'te temsil için normal %5 barajından muaf tutuldu.

* Lord Palmerston ünlü bir şekilde, "Bunu yalnızca üç kişi anladı: ölmüş olan prens eşi; delirmiş bir Alman profesör ve her şeyi unutmuş olan ben."

Almanya'yı yönetebilecek olası koalisyonların sayısını okuduktan sonra böyle hissedebilirsiniz.

5. İntihal ve siyaset

İntihal suçlamaları, Yeşiller'in şansölye adayı Annalena Baerbock'un şansını zedeledi. Ancak intihal suçlamalarıyla karşı karşıya kalan başka bir kadın politikacı sürpriz bir zafer kazandı.

Merkez sol Sosyal Demokratlardan Franziska Giffey, doktora tezinin bir kısmında intihal yaptığı tespit edildiğinden doktorasını geri aldı. Bununla birlikte, şimdi Berlin'in yeni seçilen belediye başkanı - Alman başkentini yöneten ilk kadın. Partisi, Bettina Jarasch liderliğindeki Yeşilleri %21,4'e ,9 oranında mağlup etti.

6. Kamulaştırma muamması

Federal seçimin yanı sıra, Berlin'de daha fazla sosyal konut yaratmak için kamulaştırmalar konusunda bir referandum da yapıldı.

Yaklaşık %56'sı büyük ev sahiplerinin (3.000'den fazla konut birimi) mülklerinin kamu mülkiyetine alınması lehinde oy kullanırken, %39'u karşı çıktı. Artan kiralar Berlin'de bir parlama noktası oldu: bir çevrimiçi emlak portalı, kiraların 2020'ye kadar olan beş yılda %42 oranında arttığını hesapladı. Belediye başkanı seçilen Franziska Giffey, kamulaştırmaya karşı olduğunu ancak referandum sonucuna saygı duyulması gerektiğini söyledi.

7. Doğuda kızıl gelgit, Laschet evinde kaybetti

Sosyal Demokratların ne kadar başarılı olduğunun bir işareti olarak, Angela Merkel'in eski seçim bölgesini bile aldılar. Almanya'nın yeniden birleşmesinden sonraki ilk federal seçim olan 1990'dan itibaren Mecklenburg-Batı Pomeranya'daki koltuğu elinde tuttu.

Ve merkez sağın başbakan adayı Armin Laschet olarak halefi için sembolik bir yenilgi oldu. Gaflarla dolu bir seçim kampanyasından sonra, kendi eyaleti Kuzey Ren Vestfalya'da bir seçim bölgesi koltuğu kazanamadı. Bu, parlamentodan çıktığı anlamına gelmiyor – Federal Meclis'e bir sandalyeyle girecek – ama bu, seçmenlerin onun hakkındaki şüphelerinin derinliğini gösteriyor.