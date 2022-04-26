Son dakika yeni bir nakit kampanyası başladı! 26-30 Nisan Tarihleri Arasında Hesaplara 11.200 TL Ödeme Yapılacak! 90 Gün Borç Ödeme Olmayacak. Nakit ihtiyacı olan kişiler için 11.200 TL ödeme yapacak olan bankalar listesi hazırlandı. Acil para ihtiyacı olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada 11200 TL'ye kadar ödeme alacak olan vatandaşlar, hızlı bir şekilde başvurularını gerçekleştirerek nakit kredi kullanabilecektir. 36 ay vadeye kadar işlem yapabilir ve kredi kullanabilirsiniz. Özel bankalar tarafından başlatılan bu kampanyaya katılacak olan kişiler, Finansbank, Akbank Denizbank ve TEB bankasının kredi kampanyasına başvuru yaparak katılabiliyor. 4 bankanın başlatmış olduğu kredi kampanyalarına kolay birşekilde ona yorduk katılmak istiyorsanız başvurunuzu SMS ile yapabilirsiniz.

SMS ile başvuru

Denizbank üzerinden SMS ile başvuru yapmak isteyen vatandaşlar cep telefonlarının mesaj kısmına girerek kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazıp 32 80 numarasına göndermesi gerekiyor. Akbank üzerinden başvuru yapacak olan vatandaşlar cep telefonları üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapmak için kredi yazıp boşluk bırakıp, kimlik numarasını yazarak, 44 25 numarasına göndermesi gerekmektedir.

TEB bankası üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişiler ise TC kimlik numarasını 44 66 numarasına mesaj olarak göndermeleri gerekmektedir. QNB Finansbank üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, TC kimlik numaramız 50 30 numarasına göndermeniz yeterli olmaktadır.

26 Nisan ve 30 Nisan tarihleri arasında başvuru yaparak, kredi onayı alan vatandaşlar, kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan sorgulamada, kredi puanı 1200 ve üzerinde olması durumunda hemen işlemlerini gerçekleştirerek, kredi alabilecektir. Üstelik bu tarihler arasında kredi başvurusu yapacak olan kişiler başvurularını yaptıkları zaman bankalardan düşük faiz oranlarıyla kredi kullanabileceklerdir. Sigortalı olarak çalışan vatandaşlarıyla birlikte emekli olan kişilerin devlet memuru olan kişileri bireysel olarak ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabileceğini söyleyebiliriz.

11200 tl kredi kullanacak olan vatandaşlar, 36 ay vadeye kadar işlemlerini gerçekleştirirken, ilk taksit ödemelerinde 90 gün erteleme yapma imkanı da sunulmaktadır.