26-30 Haziran Tarihlerinde TC Kimlik Numaranız Üzerinden Başvuru Yaparsanız, 35.000 TL Nakit Kredi Hesaba Yatacaktır!

35000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, banka şartlarına uygun olmaları durumunda 3 ay ertelemeli olarak verilecek bu kredi kampanyalarına hızlı bir şekilde katılabilmeleri için banka kredi şartlarına uygun olması gerekiyor. Tc Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulamalar ile birlikte 26 Haziran ve 30 Haziran, aralarında kredi imkanından faydalanmak için düşük faizlerden yararlanacaksınız. Bu tarihler arasında kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların özellikle TC kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan sorgulama sonrasında ne kadar kredi onayı aldığı gösterilecek ve en düşük faiz oranlarından yararlanarak kredi kullanmalarına imkan sağlanacaktır.

Denizbank

Denizbank üzerinden kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, TC kimlik numaranızı hemen 32 80 numarasına başında Kredim yazarak göndermeniz yeterlidir. Yapılan bu başvuru sonrasında banka sizlere, cebimde kredi kampanyasına sokacak ve onaylanan tutarın nekadar olduğu hakkında bilgileri hemen sizlere söyleyecektir. 26 ve 30 Haziran tarihleri arasında ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, hem düşük faiz oranlarından yararlanarak kredi kullanmaktadır.

TEB

Başvurunuzu eğer TEB Bankası üzerinden yapmak istiyorsanız size SMS ile kredi servisini önerebiliriz. TEB Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar cep telefonlarının mesaj kısmına girecek, sadece kimlik numaralarını yazarak bu mesajı: 44 66 numarasına göndermeleri durumunda ihtiyaç kredisi alabilmektedirler. 25 Haziran ve 30 Haziran, aralarındaki kredi başvurusunda bulunmak isteyen kişilerin özellikle emekli olmaları durumunda maaş, taşıma işlemlerini bitirmiş olması gerekmektedir.

QNB Finansbank

Başvuru yapmak istiyorsanız sizlere hızlı bir şekilde işlem yapacak olan Finansbank, SMS ile kredi servisi haricinde kendi resmi internet sitesi üzerinden yapılacak olan başvurular ile birlikte de kredi imkanı sunacağını açıkladı. Tc kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak gönderebilir ve bu bankadan ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, ne kadar kredi onayı aldığınızda hemen öğrenebilirsiniz. QNB Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştiren ve kredi onayı alan vatandaşlar, en yakın banka şubesine giderek işlemlerini kolay bir şekilde yapabilmektedir. 50 30 numarasına gönderilen mesaj sonrasında kredi alacak olan vatandaşlara en yakın banka şubesine giderek işlemlerini de yapabiliyor. Kredi puanınıza göre, faiz oranlarından, sizleri yararlandıracak olan bu bankadan 50 30 numarasına gönderilecek olan mesaj sonrasında 5 dakika içerisinde sonuç alabilirsiniz.