250.000 TL Ödeme Haberi Doğru Çıktı: Denizbank’tan Girişimci Kadınlara Büyük Destek!

Denizbank, Hepsiburada uygulaması üstünden satış ve ticaret başlatan kadınlara yönelik destek paketi vereceğini açıkladı. Kadın girişimcilere yönelik teknolojik güç programı dahilinde sunulan bu fon aynı zamanda piyasaya likidite kazandırmaktadır. Denizbank ve Hepsiburada ortaklığında başlatılan kampanya, e-ticarette kadınları güçlendirmeyi hedefliyor. 2017 yılında Kadın Girişimciler için Teknoloji Gücü adlı bir program, kadınların ekonomiye katkısını desteklemek ve ekonomik büyümeyi desteklemek amacıyla başlatılmıştır. Bu konuda Hepsipara da bu sürece her zaman destek olmuştur. Bu iş birliğine Denizbank da dâhil oldu. Farklı pazarlama, teknoloji ve operasyonel süreçlerle desteklenen, ülkenin farklı eyaletlerinden kadınlara açıktır. 38.000'den fazla kadın ekonomiye katkıda bulunuyor. Denizbank ile ortaklık, finansal yardıma erişimi daha da kolaylaştırıyor. Bu çerçevede yapılan destek ödemeleri ay süreli olup 250.000 TL'ye kadar çıkabilmektedir. Bu desteğin yanı sıra bankanın sunduğu kazançlı teklifler de değerlendirilecek. Ayrıca 18 aya varan taksitlerle de ödeme yapabilirsiniz.

Bu işlemi yapmak için bir Denizbank şubesine gitmenize gerek yoktur. Denizbank’ın mobil uygulama veya internet şubesi üzerinden yapılır. Özellikle bu yerde sunulan avantajlardan yararlanan girişimciler, havale veya EFT işlemleri için başvururken herhangi bir ek maliyet ödemek zorunda kalmayacak. Denizbank’ın kadın girişimcilere sunduğu bu fırsatta ayrıca Denizbank POS müşteri hesabı oluşturduğunuzda 20.000 TL'ye varan ciro ve 1,29 komisyon oranından yararlanabilirsiniz. Denizbank tarafından sunulan bu destek size yardımcı olabilir.