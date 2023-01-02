25000-30000-45000 TL ödemeler başladı! TCKN üzerinden vatandaşların IBAN numaralarına yatacak!

Kamu bankası olan Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başlatılan kampanyada nakit ihtiyacı olan kişilere uygun faizlerle kredi ödemeleri gerçekleştirildiği açıklandı. 25000 TL 30000 TL ve 45000 TL nakit kredi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için belirtilen kredi politikalarına uygun olmaları durumunda aynı gün içinde kimlik numaranız üzerinden sorgulama yapılarak kamu bankaları üzerinden kredi alabilirsiniz.

Emekli olan ve sigortalı olarak çalışan tüm vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan kişilerin belirtilen politikalar dahilinde ödemeleri 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli olarak hesaplara yapılmaktadır. Bir banka müşterisi olan vatandaşlar, internet bankacılığını kullanarak, müşterisi olmayan vatandaşlar ise banka şubelerine kimlikleriyle birlikte giderek başvuru gerçekleştirebilmektedir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden kredi başvurusu nasıl yapılır?

Ocak ayı itibariyle başlatılan yeni kampanyada nakit kredi kullanacak olan kişilerin banka müşterisi olması durumunda işlemleri daha uygun faiz oranları ile birlikte yapılmaktadır. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinde hesabı olan tüm vatandaşlar, ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa banka müşterisi olması durumunda 45000 tl kredi gelir belgesiz kullanabilir. Bankaların kendi internet bankacılığı uygulamaları üzerinden işlemlerini gerçekleştirerek, kredi alabilmektedirler. En yakın banka şubesine giderek de bireysel müşteri temsilcisi üzerinden yapacağınız kredi başvuruları ile birliktede kredi ödemeleri alabilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için faiz oranlarını kendi resmi internet siteleri üzerinden de yayınladı.