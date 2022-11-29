2023 Ocak ayı asgari ücrete zam oranı az önce belli oldu! Yüzde 70 oranıyla şahlandı! 11-14 bin TL...

Yüzde 70 oranıyla şahlandı! 11-14 bin TL... 2023 Ocak ayı asgari ücrete zam oranı az önce belli oldu! Açlık sınırı esas alınarak belirlenen asgari ücret de gün geçtikçe artmaya devam etmektedir. Enflasyonun artması ile asgari ücrete sürekli zam yapılmaktadır. Şu an 2023 yılında asgari ücretin ne kadar olacağı hakkında soru işaretleri bulunmaktadır. Çünkü henüz 2023 asgari ücreti açıklanmamıştır.

Bakanlıktan oluşturulan bildirimde, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışma takviminin belirlenmesi bağlamında perşembe günü, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir araya gelecektir." şeklinde açıklama geldi.

Yüzde 70 Oranıyla Şahlandı! 11-14 Bin TL...

6 milyon vatandaşı ilgilendiren asgari ücrette görüşmeler yaklaşırken işçi ve işverenin beklentileri de kesinleşti.

Enflasyonun yüzde 85'e çıkmasıyla alım kuvvetinin düştüğünü bildiren çalışanlar asgari ücretin 11 bin TL olması fikirinde. Sendikalar, 11-14 bin lira isteğiyle masaya oturmayı istiyor.





Asgari Ücrette Formül

Asgari ücrete zam yapılırken esas alınabilecek ikinci bir formül altı aylık enflasyonun esas alınmasıdır. Bu formülde de yine asgari ücret 11 bin tl olmaktadır. Yine bu formül de bireylerin ihtiyacına cevap verecek bir formüldür. Bu formül esas alınarak hazırlanan asgari ücret teklifi gereken merciilere sunulur ve kabul görürse vatandaşlar için güzel bir rakam elde edilmiş olacaktır.

Asgari ücretin artması ile yine enflasyon esas alınarak memur ve emeklilere de ücret artışı verilecektir. Yine emekli ve memurlarda en düşük maaş uygulaması yapılacaktır. Bu uygulamanı aynı şekilde devam edip etmeyeceği ile ilgili detaylar henüz açıklanmadı.

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