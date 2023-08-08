Çalışanlar, gerekli prim gün şartını, yaş koşulunu ve sigortalılık süresini sağlamaları halinde emekli olabiliyor. Emeklilik şartı, sigorta başlangıç tarihine bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Çalışmayanlar için de belli emeklilik koşulları bulunuyor. Çalışmayan kadınlar, isteğe bağlı sigorta kapsamında emekli olabiliyor.

İsteğe bağlı sigortalılık şartını yerine getirmek isteyenlerin, 18 yaşından büyük olması gerekiyor. Türkiye’de ikamet etme şartı bulunuyor. Ancak sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da bu hakkı kullanabiliyor.

İsteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlerin, zorunlu sigorta kapsamında olmaması koşulu bulunuyor. Ay içerisinde 30 günden az çalışması olanlar, isteğe bağlı sigorta ile eksik günlerini tamamlayabiliyor. Ev kadınları, isteğe bağlı sigortalılık kapsamında prim ödeyerek emeklilik hakkı kazanabilir.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK İÇİN SGK’YA BAŞVURU YAPILMALI

İsteğe bağlı sigortalı olmak isteyenler, Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuru yapıyor. İsteğe bağlı sigortalılık başvuruları, e-Devlet üzerinden de yapılabiliyor. Sigortalılık, başvurunun kurum kayıtlarına ulaşması ile başlıyor.

İsteğe bağlı sigorta kapsamında prime esas kazancın yüzde otuz ikisi kadar prim ödeniyor. Ödenen primlerin yüzde yirmisi, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası oluyor. Primlerin yüzde 12’lik kısmı ise genel sağlık sigortası olarak ödeniyor.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMLERİ DÜZENLİ ÖDENMELİ

Emeklilik hakkından yararlanmak isteyenlerin isteğe bağlı sigorta primlerini düzenli olarak ödemesi gerekiyor. İsteğe bağlı sigortanın sona ermesi uygulamasına son verildi. Bir aya ait primin en geç 12 ay içinde yatırılması gerekiyor.

İsteğe bağlı prim ödeyenler, en erken 15 yıl prim ve 5400 gün prim ödeme şartını sağladıklarında emekli olabilir. Yaş şartı ise 30.04.2008 sonrasında kadınlar için 61, erkekler için 63 olacak şekilde uygulanıyor. Normal emeklilik için 9000 gün prim ödemesi yapmak gerekiyor. 25 yıl sigortalılık süresi, kadınlarda 60, erkeklerde 62 yaş şartı da gerekiyor.