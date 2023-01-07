243 bin TL'ye Dacia Duster satılıyor! Bu tarihler arasında geçerli! Vatandaşlar akın etti!

Vatandaşlar akın etti! 243 bin TL'ye Dacia Duster satılıyor! Bu tarihler arasında geçerli! Özellikle SUV araç almak isteyen ancak yükselen fiyatlar karşısında çaresiz kalan tüketicilerin, ne yapacağını bilememesi kişileri alt model ve ucuz SUV modellere itmiş durumda. Land Rover dahil olmak üzere birçok markanın 2000 ile 2011 arasında üretilmiş olan SUV araç modellerinin fiyatlarının hala ucuz olması kişileri bu araçların düşük kilometreli olan ve en az yakıt tüketimi sağlayan modellerine itmiş durumda.

Land Rover marka aracın, 2000 model bir SUV aracı LPG ve manuel vites seçenekleri ile yaklaşık olarak 165 Bin Türk Lirası civarındadır. Kia Sorento modelinin 2006 üretim SUV aracının yaklaşık 200 bin Türk Lirası olması Jeep Seri Grand modelinin 5.2 Limited 1998 üretim aracının 132 bin Türk Lirası olması gibi birçok bilinen marka ve modelin yeni üretilen modellerine göre eski üretilen modellerinin fiyatlarının ucuz olması tüketicileri bu modellere bakmaya yönlendirmiş durumda.

Dacia Duster dahil olmak üzere birçok markanın eski model araçlarının yoğun ilgi görmesinin sebebi yüksek fiyatlı SUV araçlar olarak nitelendirilmekte ve bu fiyat artışlarının sonucu olarak ise, yapılan araştırma ve satın alma eğilimlerinin bu yönde değiştiği bildirilmektedir. Pazarın yönünün eski model araçlara dönmesi bir süre devam edeceğe benziyor.

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