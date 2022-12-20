Asgari Ücret Ne Kadar Olacak 2023 Zam Açıklandı Mı, Son Karar Ne?

2023 senesinde uygulanacak olan askeri ücreti belirlemek üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. defa toplandı ve konu hakkında yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu. Oldukça önemli olan bu toplantı sonrasında Türk İş Başkanı Ergün Atalay önemli açıklamalarda bulundu ve dikkatleri üzerine çekti. Bu konu ile ilgili olarak Türk İş’in resmi teklifinin 9.000 TL olduğu söylenildi ve “Verirlerse masaya oturur görüşürüz imzalarız” şeklinde ifadeler kullanıldı. “Vermezlerse bu konunun içinde olmayız.” şeklinde bir açıklamada bulunan Atalay yapmış olduğu açıklamalar ile gündemde yer aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde 2023 senesinde uygulanacak olan asgari ücreti belirlemek üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. defa toplandı ve alınan kararlar merak konusu oldu. Asgari ücreti belirlemeye çalışmaları dolaylı olarak tüm vatandaşları ve doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı ilgilendiriyor. Konu hakkında bir tespit gerçekleştirmek için hükümet temsilcilerinden işçilerden ve işverenlerden oluşan komisyon bir arada toplandı.

Türk İş Başkanı Ergün Atalay komisyonda işçileri temsil ederek toplantı sonrası önemli açıklamalar gerçekleştirdi. Arkadaşların 3 toplantıyı yaptığını belirten Atalay bunun 20 gündür süren bir süreç olduğunu açıkladı. Kendisini de buraya çağırdıklarını belirten Ergün Atalay 40 senedir Türk İş’in bir araştırma yaptığını söyledi. Ayın birinde yoksulluk sınırının 10.000 TL olduğunu söylediklerini ve açlık sınırının ise 7.785 TL olduğunu ifade ettiklerini açıklayan Atalay bu ifade üzerinden Türk İş’in teklifinin 20 gündür 7785 TL olduğunun konuşulduğu söylenildi. Bu zamana kadar kendilerinin hiçbir tekliflerinin olmadığını belirten Atalay, şimdi ise teklifi söylediklerini ve 9.000 TL teklif ettiklerini açıkladı.

Yapılacak olan görüşmeler sonucunda net asgari ücretin 8.000 TL olması durumunda Temmuz ayında belirlenmiş olan 5.500 TL'ye göre %45 ve Ocak ayında 4.253 TL'ye göre ise %88 oranında bir artış yaşanacak. Temmuz ayına göre net asgari ücretin 8.500 TL'ye çıkartılması ise %55 ve Ocak ayına göre 0 artış anlamına taşıyacak. Artış oranı net ücretin 9000 TL olması durumunda Temmuz ayına göre 64 ve Ocak ayına göre %2'ye ulaşmış olacak.

Türk-iş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak komisyon çalışmalarının son derece olumlu geçtiğini söyledi ve Sayın Bakanın vermiş olduğu ılımlı hava sonucunda Türk-İş Başkanlar Kurulu’nun toplandığı ifade edildi. Türk İş Yönetim Kurulu olarak bir araya geldiklerini ve askeri ücret için 9 bin lira rakamını ortaya koyduklarını belirten Kavlak, Sayın Başkanla bir telefon görüşmesi yaptıklarını da açıkladı. Israrla sormalarına rağmen ne iş verenlerin ne de bakanların elini göstermediğini belirten Kavlak toplantının yeterince uzadığını söyledi ve ayrılmaları sonrasında bakanlıkta söyledikleri 9.000 lira teklifin başkan tarafından basına açıklandığı paylaşıldı. Önemli olan konunun ise paranın alım gücünün korunması olduğunu söylediklerini belirten Kavlak, asgari ücret ile ilgili zam hakkında yapmış olduğu açıklamalarla gündemde yer alarak adından söz ettirdi.