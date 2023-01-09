22den sonra emeklilere ödeme olacak! Cumhurbaşkanı Daha önce onay vermişti, Hesaplara yatıyor...

Cumhurbaşkanı tarafından duyurusu yapılan emekli ödemeleri Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank tarafından hesaplara yatmaya başladı. Devlet destekli emekli ödemeleri alacak olan tüm vatandaşlara, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank tarafından ödeme verilmektedir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda emekli maaş hesabınız aracılığıyla birlikte devletin de vermiş olduğu destek ile birlikte 50000 TL ödeme alabilirsiniz.

Bu hafta içerisinde başvuru yapın...

Emekli maaşını Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden alan vatandaşlar, bu hafta içerisinde yapmış oldukları başvurularda, düşük faiz oranlarından yararlanarak kredi kullanabilmektedirler. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlara bankalar uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemeleri gerçekleştirmektedir.

En yakın banka şubesine giderek kimliğinizle birlikte de başvuru yapabilir veya internet sitesi üzerindeki kredi başvuru formunu doldurabilirsiniz. Emekli maaşını başka bankalar üzerinden alan vatandaşları da kampanya yapan bankalar maaş, taşıma işlemleri karşılığında yüksek limitli ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi vermektedir. Sizlerde emekli maaş hesaplanır üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi kullanmak istiyorsanız, işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabilir ve kredi alabilirsiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden kredi kullanacak olan kişilerin emekli maaş hesapları üzerinden değerlendirme yapılacağı gibi aynı zamanda diğer bankalardaki kredi ve kredi kartı ödemelerinizin de sorgulaması yapılmaktadır. Belirtilen şartları uygun olan tüm vatandaşlar, kamu bankaları üzerinden yapılan bu kampanyaları devlet destekli katılabilmektedir.