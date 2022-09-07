22:33'de Yayınlandı! IBAN numarasına ve Hesap Numarasına Emekli Ödemeleri Gerçekleşti! Müjdeli Haber

Saat 22:33'de yayınlanan yeni haber ile birlikte, IBAN numarasına veya Hesap numarasına ödeme alacak olan kişilere ödemeler yapıldı. Bu ödemeler sizlerin daha önce başvuru yapmış olduğunuz ihtiyaç kredisi ödemeleri olarak bilinmektedir. QNB Finansbank tarafından başlatılan yeni kampanyada nakit ihtiyacınızın olması ile birlikte kredi almak için şubelere gitmenize gerek kalmadan 100.000 TL ödeme verilecek.

QNB Finansbank resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuru ile birlikte nakit ihtiyacı olan her bireye 100.000 TL ödeme vereceğini açıkladı. QNB Finansbank üzerinden sizlerde başvurunuzu yaparak hemen onay alabilecek ve bu onaylanan tutarları da hemen hesaba yatırabileceksiniz.

QNB Finansbank üzerinden 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi almak isteyenlere banka 5 dakika içinde sonuç vermektedir. 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi almak için başvuru yapacak olan kişiler TC KİMLİK numarasını 5030 numarasına da mesaj gönderebilmekte ve başvuru yaparak kredi kullanabilmektedirler. TC KİMLİK Numarası üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvuru yapmak isteyenlere 3 ay ertelemeli olarak kredi alabileceğinizi söyleyebiliriz.

QNB Finansbank banka mobil uygulaması üzerinden de sizlere kredi vermeye devam edecek. Banka mobil uygulaması üzerinden verilecek olan bu kredilerde 3 ay ertelemeli olarak ödenecek kredileri banka daha düşük faizlerle ve masrafsız olarak sizlere sunmaktadır. QNB Finansbank ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız hemen başvurunuzu yaparak banka şubelerine gitmeden de işlem yapabilirsiniz. QNB Finansbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak için başvuru yapacak olan kişilere TC KİMLİK numarası üzerinden hemen hesaplarına ödemeler gerçekleştirmektedirler.

Eğer banka şubelerine giderek işlem yapacaksanız, Pazartesi ve Cuma günleri arasında mesai saatleri içinde size en yakın QNB Finansbank şubesine gidebilir ve bu bankadan kredi alabilirsiniz. Kimliğiniz ile birlikte giderek kredi başvurusu yapabilirsiniz.