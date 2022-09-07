8-15 Eylül Arasında Hesaplarınıza 70.000 TL Ödeme Yatacak! Bankalardan İşlem Yapılacak, Son Dakika Flaş Haber...

8 ve 15 Eylül arasında başvuru yaparak nakit alacak kişiler için yapılan yeni kampanyada nakit kredi kullanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli kredi verileceği açıklandı. Banka şartlarına uygun olan herkes bu kredileri alabilecek ve bu kredileri almaları ile birlikte ihtiyaçlarınızı da gidereceksiniz. 8 ve 15 Eylül arasında başvuru yaparak kredi almak isteyenlere banka 5 dakika içinde sonuç vermektedir. Nakit kredi almak isteyenler Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası kampanyasına katılabilecek ve bu kampanya ile birlikte ihtiyaç kredisi için destek alabileceklerdir. Garanti BBVA ve Yapı Kredi Bankası, Yaptığı bu kredi kampanyası ile birlikte 5000 TL üzerindeki kredilerde bankalardan düşük faizli 36 ay vadeye kadar kredi ödemesi hazırlamaktadır.

70.000 TL'ye kadar alacağınız kredilerde ise, 50 bin TL üzerinde olduğu için banka bu kredilerde sadece 24 ay vadeli olarak kredi verilmektedir. Başvuru yapmak isteyenler banka şartlarına uygun olduklarını düşündükleri andan itibaren hızlı ve anında kredi başvurusunu gerçekleştireceklerdir. 70.000 TL'ye kadar kredi almak için başvuru yapmak isteyenlere 5 dakika içinde hemen ödeme verilmektedir. 50 bin TL'ye kadar kredi alacak kişilere banka 3 ay ertelemeli de kredi vermektedir. Bu durumda 36 ay vade yerine 33 ay vadeli kredi alırsınız.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Garanti Bankası: Başvurunuzu Garanti Bankası üzerinden yapmak istiyorsanız şubelere giderek kimlik ve gelir belgesi ile birlikte başvuru yapabilirsiniz. Garanti Bankası kredi başvurusu yapacak olan kişiler, uygun faiz oranları ile birlikte kredilerini aynı gün içinde hesaplarına atabileceklerdir. Garanti Bankası üzerinden kredi almak için mobil uygulamada kullanılıyor.

Yapı Kredi Bankası: Yapı Kredi bankası üzerinden SMS ile kredi alabilirsiniz. SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız BİREYSEL TC KİMLİK AYLIK GELİR ve DOĞUM TARİHİ gün ay yıl olacak şekilde yazacak ve başvurunuzu yapacaksınız. (GGAAYY)