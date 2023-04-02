22.000 TL nakit ödeme başladı: TC Kimlik Numarasına Göre Alınacak...

TEB Bankası tarafından başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında Kredi kullanacak olan vatandaşlara bireysel tüketici kredisi 22.000 TL gelir belgesiz olarak verileceği duyuruldu. 22.000 TL ihtiyaç kredisi almak için şubelere gitmeden işlemlerini Bu banka üzerinden gerçekleştirecek olan vatandaşlara TEB Bankası sms ile de başvuru imkanı sağlayacak ve ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerden bazı şartlara uygun olmaları durumunda ödeme almalarını isteyecektir.

TEB Bankası bireysel ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşları için belirtilen şartlar dahilinde ödemeler İstediğiniz zaman hesaplarınıza yatırılarak kullandırılırken nakit kredi kullanacak olan kişiler 22.000 TL onayı almak için banka müşterisi olmaları halinde cepte teb uygulaması üzerinden kredi kullanabilmektedir. 22.000 TL ihtiyaç kredisi sizlere 36 ay vadeli 24 ay vadeli ve 12 ay vadeli olmak şartı ile birlikte verilmektedir.

TEB Bankası bireysel ihtiyaç kredisi kampanyasına başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlar sms ile işlemlerini yapmak istiyorlarsa cep telefonları üzerinden atacakları mesaj ile birlikte hızlı bir şekilde kredi ödemesi alabilmektedir. TC kimlik numaranızı 44 66 numarasına mesaj olarak göndermeniz halinde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacak ve kredi ödemelerinizi hemen yapacaksınız. TEB Bankası şubelerine giderek de kredi başvurusunu bireysel müşteri temsilcisi üzerinden kimliğinizle birlikte gelir belgesiz olarak yapabilirsiniz.