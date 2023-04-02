Burcu Özberk ve Gökhan Alkan Sosyal Medyada Etki Yaratmaya Devam Ediyor

Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan Kraliçe dizisi Çarşamba akşamlarında ekranlarda yer alıyor. Yayın hayatına kısa bir süre önce başlayan proje geniş bir kitleyi peşinden sürüklüyor. Sosyal medyada da her yeni bölümü ile gündem olan Kraliçe dizisi rakip dizilerden reytinglerde puan toplamaya çalışıyor. Bu hafta ikinci bölümüyle ekranlarda bulunan dizide Gökhan Alkan ile Burcu Özberk gibi çok başarılı iki oyuncu partner olarak performans sergiliyor.

2. bölümünü de geride bırakan Kraliçe isimli dizi projesi son bölümü ile AB ve Total kategorilerinde ilk ona giremeyerek hayal kırıklığına uğrattı. Diğer taraftan abc1 kategorisinde ise 9. sırada yer almayı başaran dizi rakiplerinin gerisinde kaldı. Günün reyting birincisi olan kuruluş Osman dizisinin yeni bölümünün ekranında olmaması Kraliçe dizisini öne çıkarmaya yetmedi ve Çöp Adam ile Adım Farah dizileri Kraliçe ile yarıştı.

Henüz yeni bir dizi olarak seyirci toplamanın peşinde olan Kraliçe isimli proje düşük reytingleri ile hüsran yaşatmaya devam ediyor. Diğer taraftan sosyal medyada yaşanan hareketlenme ilerleyen haftalarda diziye olumlu bir etkide bulunabilir. Yönetmenliği Cevdet Mercan tarafından üstlenilen Kraliçe dizisi reyting oranlarının aksine sosyal medyada ise büyük ilgi topluyor. 29 Mart akşamında yapılan sosyal medya ölçümlerinde dizinin 3. sırada yer alması projenin kısa süre içerisinde izleyici grubun etkisi altına aldığını gözler önüne serdi.

Kraliçe dizisinin son bölümü her ne kadar rakip olan yapımlar kadar konuşulmasa da sosyal medyada adından söz ettirdi.

Dizi oyuncuları Gökhan Alkan ile Burcu Özberk sosyal medyada her yeni haftada öne çıkmaya devam ediyor ve ekran uyumları ile isimlerinden söz ettiriyor. Gelecek hafta Kraliçe dizisinde yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu ve seyirci grubu diziyi izlemek için sabırsızlandı.