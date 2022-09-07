22 Yaşındaki Futbol Hakemi Mahmut Tekdemir Kayseri'de Toprağa Verildi

Gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlanan 22 yaşındaki Mahmut Tekdemir Kayseri Amatör Küme’de futbol hakemliği yapıyordu. İş yerinde meydana gelen bir kaza sonucunda beyin kanaması geçirerek hayatını kaybeden 22 yaşındaki futbol hakemi Mahmut Tekdemir beyin kanaması geçirmesi sonrasında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi yoğun bakımına kaldırılmıştı. Fakat Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde gerçekleşen tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybeden genç futbol hakemi, toprağa verildi.

Dün Sarıoğlan ilçesine bağlı olan Yıldırım Mahallesi'nde toprağa verilen 22 yaşındaki genç hakem hayatını kaybetmesiyle sevenlerini üzüntüye boğdu. Cenaze namazı Sarıoğlan’da ikindi namazından müteakip kılındı ve pek çok kişi de cenaze namazına katılım gösterdi.

Bölgede bulunan vatandaşlar ile birlikte Kayseri İl Hakem Kurulu Başkanı Ahmet Cengiz Duman Kayseri bölgesi hakemleri ve Türkiye Faal Futbol Hakemleri gözlemcileri ve Derneği Kayseri şubesi başkan vekili Hacı Mehmet ekmek yermez Cenaze namazında hazır bulundu.

Futbol Hakemi Nasıl Olunur, Nereye Başvuru Yapılır?

Türkiye'de futbolun çok sevilmesi sebebiyle futbol hakemliği en zor meslekler arasında yer almaktadır. Aynı maçta taraftarların sinirlendiği, övdüğü, çok sevdiği ve nefret ettiği bir meslek olan futbol hakemliği futbol heyecanında önemli bir yere sahiptir. Hakem olabilmek için eskiden hakemlik kurslarına başvuru yapılırdı fakat daha sonra bu kurslar kaldırıldı. Güncel olarak hakem olabilmek adına herkes için futbol hakemliği kursları bulunmaktadır.

Hakem olabilmek için gerekli şartlar ise sağlık kurumundan hakemlik yapılabileceğine dair sağlık raporu almak, 18- 55 yaş arasında bulunmak, savcılıktan adli sicil bilgilerini gösteren belge almak gibi maddelerdir. Futbol oyun kuralları öğretilerek online bir eğitim verilir daha sonra bu eğitim ardından online bir sınava tabi tutulur ve 100 puan üzerinden 60 ile üstü alanlar şehirlerde düzenlenmiş olan sınıf eğitimine davet edilir.