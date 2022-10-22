22 ve 25 Ekim arasında TC Kimlik Numarasına 60.000 TL Yatacak

22 ve 25 Ekim arasında nakit ihtiyacı olan kişilere güzel haber verildi. Nakit kredi almak için başvuru yapacak olan kişiler uygun faiz oranları ile birlikte Denizbank ve Akbank üzerinden 60 bin TL kredi alabileceklerdir. Denizbank ve Akbank yaptıkları bu kampanyayı resmi internet sitesi üzerinden açıkladı. İnternet sitesi üzerinden açıklanan bu kampanyada nakit kredi alacak kişilere hemen sonuç verilmektedir. Denizbank ve Akbank düşük faizli vereceğini söylediği bu ihtiyaç kredisi kampanyasında hemen sonuç vereceğini açıkladı.

Denizbank ve Akbank kredi almak isteyenlerin banka hesabı olması durumunda bankaya gitmeden kredi vereceğini duyurdu. Denizbank ve Akbank uygun kredi kampanyasını bugün başlattı. En yakın banka şubesi üzerinden ve bankaya gitmeden de sizlerin başvuruları sonrasında ödeme alabilecek ve onaylanan kredi hemen hesaba yatacak.

Akbank kredi başvurusu yapmak için cep telefonları üzerinden SMS atarak hemen işlem yapabilirsiniz. Sms ile kredi başvurusu için ücretli mesaj atacaksınız. Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 44 25 numarasına göndermeniz durumunda Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak ve onayı göreceksiniz.

Denizbank üzerinden de SMS ile kredi veriliyor. Denizbank cebimde Kredi kampanyasına kolayca ulaşıp hemen sonuç alın. Kredim yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 3280 numarasına mesaj olarak göndermeniz gerekmektedir. Yapılan başvuru sonrasında kredi sonucu size verilir ve onaylanan kredi hesaba yatarak kullandırılmaktadır.