21 Temmuz tarihinde hesaplara 12.000 TL ödeme yatmaya başladı

21 Temmuz tarihinden itibaren başlatılan yeni bir kampanya duyurusu ile sizlerleyiz. Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu yeni kampanyada vatandaşlara 12.000 TL ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı. 12.000 TL'ye kadar nakit ihtiyacı olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirerek Yapı Kredi Bankası üzerinden işlemlerini yapabilir ve kredi kullanabilirler. Yapı Kredi Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişilere 3 ay ertelemeli Kredi imkanı sunulmaktadır. Başvuru yapmak istiyorsanız 12.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilecek nakit onay almanız durumunda da hızlı bir şekilde bankadan hesabınızı ödeme alabileceksiniz.

Yapı Kredi Bankası kredi başvurusu

Düşük faiz oranları ile vermiş olduğu ihtiyaç kredisi kampanyasında Yapı Kredi Bankası yaptığı yeni kampanya ile birlikte vatandaşların kredi puanına göre işlem yaparak gelir belgesiz 12.000 TL ödeme yapacağını resmi internet sitesi üzerinden açıkladı. Yapı Kredi Bankası resmi internet sitesi üzerinde 21 Temmuz itibariyle Temmuz ayı sonuna kadar yapacakları Kredi başvurularında 12.000 TL'ye kadar ödeme alınacağını söyledi.

Banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olan vatandaşlar ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 18 yaşından büyük olan ve bireysel müşteri olan herkes başvurularını oturdukları yerden mesaj atarak yapabilmektedir.

Sms ile başvuru yapmak istiyorsanız bireysel boşluk TC kimlik boşluk aylık gelir yazarak 44 11 numarasına mesaj göndermeniz durumunda Kredi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar nakit ihtiyaçları olması durumunda başvurularını gerçekleştirerek hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi kullanabilmektedirler.

Banka müşterisi olan kişiler ise hesaplarını ödeme alabilmektedir.

Kredi başvurusunda bulunacak olan kişiler banka internet bankacılığı üzerinden kredi başvurusu yapacak ve onaylanan Kredi tutarını aynı gün içinde hesaplarına yatıracaktır. Yapı Kredi Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda internet bankacılığı uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz kredi başvuruları hemen hesabınıza yatar.