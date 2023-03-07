2+1 ile 40 metrekarelik Prefabrik evi 60.000 TL'ye alabilirsiniz! Vatandaş akın etti!

Konut fiyatlarındaki artış sebebi ile gözler sıfır prefabrik evlere çevrildi. Devlet prefabrik ev almak isteyenlere 200 bin TL ödeme yapılarak satın almaları için yardım da bulunacağı açıklamalar arasında yer alıyor.

Devlet Destekli Prefabrik Ev Başvuru Şartları Nelerdir?

Prefabrik ev başvurusu için devlet destekli evlere öncelikle kişilerde 18 yaşından büyük olma şartı aranır. Hane halkının belirlenen gelir düzeyinin belli bir düzeyin üzerinde olmaması gerekir.

Bu şartları sağlayan kişiler başvurularını yapabilecektir. Hane halkının gelir düzeyinin ortalama 1833 TL’nin altında olması ve de kaldıkları evlerin bakımsız olması gerektiği prefabrik ev kriterleri arasında yer alıyor.

200 Bin TL İle Sıfır Prefabrik Ev Desteği

Devlet ev alma konusunda sıkıntı çeken vatandaşlar için prefabrik evlere yönelmesi için hazırlıklara başladı. İlgi çeken, dertsiz ve oldukça avantajlı bir seçenek olan prefabrik evlere başvurular hızla devam ediyor. Evlerin maliyet tablosu açıklandığı takdirde devlet detaylı araştırma yaparak devletten destek alarak evlere sahip olabilirsiniz.

2+1 ile 40 metrekarelik boyutlarda evlerin toplam maliyetlerine bakılarak yardım edileceği açıklandı. Maliyet hesaplamaları yapılması üzerine yardımdan faydalanmak isteyen bireyler yalnızca 60 bin TL ödeme yaparak prefabrik evlere ulaşabilecek. Ödenen 60 bin TL’nin üzerine geriye kalan tutar prefabrik evler için de bakanlık tarafından ödeme tamamlanacak.

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