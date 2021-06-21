21 Haziran Dünya Müzik Günü Hakkında Bilinmesi Gerekenler

21 Haziran tarihi Müzik Günü olarak ilk kez 1982'de Paris Fransa'da kutlanmıştır. Daha sonra dünyanın dört bir köşesine yayılan etkinlik her zaman genişlemeye devam etmiştir. Bu sene de 21 Haziran tarihinde kutlanan Dünya Müzik Günü hakkında bilinmesi gerekenleri ve müzik dinlemenin faydalarını sizler için hazırladık. İşte 21 Haziran Dünya Müzik Günü ile ilgili merak edilenler ve konu hakkında detaylı bilgiler…

Neşeli ya da üzgün, ruh halimiz nasıl olursa olsun müzik dinlemek kendinizi iyi hissettirmektedir. Çoğu zaman en yakın arkadaşımız olan müzik en üzgün anlarımızda bile bizi neşelendirmektedir. Bazı zamanlarda da neşeli olduğumuzda hüzünlü bir müzik dinlemek daha önce yaşanan kötü bir anıyı hatırlatabilir. Bilim insanlarının bu konu hakkında yapmış olduğu açıklamaya göre sevilen bir müziği dinlemek beyinde bulunan hisleri ve pozitif enerji açığa çıkartmaktadır. Müzik dinlemenin hem psikolojik hem de fiziksel açıdan daha iyi hissettirdiği bilinirken müziğin stresi azalttığı da söylenmektedir. Eski zamanlardan bugüne kadar pek çok hastalığın tedavisinde oldukça olumlu etkiler veren müzik günlük yaşamın bir vazgeçilmezdir.

Müzik dinlemenin faydaları arasında ise psikolojik açıdan ferahlığın sağlanması, kalp damar sistemine iyi gelmesi, ağrıları dindirip hafifletmesi, bağışıklık sistemini güçlendirmesi, sakinleştirip öfkeyi azaltması, öğrenmeye ve ezberlemeye yardımcı olması, daha mutlu hissettirmesi, hastalığa yakalanma riskini azaltması, iştah kontrolü sağlamada yardımcı olması ve odaklanmayı arttırılması gibi maddeler bulunmaktadır.

Müzik dinlemenin yanı sıra şarkı söylemenin de oldukça faydalı olduğu bilinmektedir ve tıpkı egzersiz yapıldığı sırada şarkı söylerken de vücut endorfin hormonu salgılamaktadır. İnsan vücudunda tıpkı bir ağrı kesici gibi çalışan endorfin güvende ve mutlu hissetmemizi sağlarken modumuzu da yükseltmeye yardımcı olmaktadır. Şarkı söylerken endorfin ile birlikte oksitosin hormonu salınımı da artış göstermektedir. Anksiyete ve stres üzerinde etkili olduğu bilinen oksitosin hormonu insan vücudunun gevşemesine de fayda sağlamaktadır.