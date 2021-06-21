Yaz 2021 Gündönümü Nedir, En Uzun Gün Neden 21 Haziran?

21 Haziran tarihinde gerçekleştiği bilinen yaz gündönümünde yengeç dönencesi güneş ışınları dik açı ile gelmektedir. Diğer bir deyişle senenin en uzun gündüzü ve aynı zamanda en kısa gecesi 21 Haziran olmaktadır. Yılda bir kez 21 Haziran tarihinde güneş ışınlarının yengeç dönencesine dik geldiği an yaz gündönümü olarak tanımlanmaktadır. Bugün Kuzey Yarım Küre’de en uzun gündüz yaşanırken ve günler kısalırken tersi olarak Güney Yarım Küre’de ise en kısa gündüz yaşanır ve günlerde uzamaya başlar. 21 Haziran tarihi Kuzey Yarım Küre’de yazın başlangıcı sayılırken Güney Yarım Küre’de ise kışın başlangıcı olarak sayılmaktadır. Bunun yanı sıra bazı ülkelerde ise 21 Haziran tarihi yazın ve kışın tam ortası olarak kabul görmektedir.

21 Haziran yani yaz gündönümü senenin en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zaman dilimidir. Güney Yarım Küre’de kışın başlangıcı 21 Haziran olarak kabul edilmekte iken Kuzey Yarım Küre’de ise yazın başladığı bilinir. 21 Mart Ekinoks tarihinde ise gece gündüz eşit olmaktadır ve Türkiye'nin bulunduğu Kuzey Yarım Küre’de ilkbahar mevsimi başlarken Güney Yarım Küre ise sonbahar mevsimine giriş yapar. 23 Eylül Ekinoks tarihinde ise yine 21 Mart tarihindeki gibi gece gündüz eşit süreli yaşanmaktadır. Güney Yarım Küre’de bahar mevsimine geçir olurken Kuzey Yarım Küre’de ise yaz biter ve sonbahar başlar. 21 Aralık yani kış gündönümünde ise senenin en uzun gecesinin ve en kısa gündüzün yaşandığı kabul edilmektedir. Güney Yarım Küre’de 21 Aralık tarihinde yaz başlarken Kuzey Yarım Küre’de ise kış başlar.

21 Haziran tarihinde yapılması tavsiye edilen etkinlikler arasında ise güneşin batışını izlemek, sırtüstü uzanıp gökyüzüne bakmak, kendimizi bir tatlı ile şımartmak, alışveriş yapmak, kitabı ve kahveyi yanımıza alıp parka gitmek ya da içimizi kıpır kıpır edecek şarkılar dinlemek bulunmaktadır.