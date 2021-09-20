Denizbank ve Vakıfbank'tan 25000 TL Ödeme! Kimlikle Verilecek…

Denizbank ve Vakıfbank’a 25 000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapıldığında, 36 ay vadeli kredi kullanma fırsatı. Bu bankalar üzerinden yapılacak olan başvurularda kredi notunun uygun olması durumunda, anında onay alınabilir. Aynı gün içerisinde de banka şubesinden kredi kullanılabilir. Bunun yanı sıra internet bankacılığı kullanılarak da online olarak verilir.

Kredi başvurusu yapmak isteyenlerin ilk önce kredi notunu sorgulaması gerekir. Kredi notunu uygun olması durumunda ki bu not en az 1300 ve üzeri olmalıdır. Kredi notunu uygun olması durumunda onay alınır.

Denizbank Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Denizbank’ın 25 000 TL tutarındaki ihtiyaç kredisine başvuru yapmak isterseniz kimlik ile başvuru yapabilirsiniz. Başvuru yapan kişilerin banka şartlarına uygun durumları neticesinde kredilerini bankadan ve online olarak internet üzerinden kullanabilirler. Kredi başvurusu için ayrıca SMS ile mesaj atarak kredi onayı alınabilir.

Cep telefonundan mesaj kısmına girilerek Kredim yazıp boşluk bırakılır. TC kimlik numarası yazılarak 3280 e mesaj gönderilir. Başvuru yapıldıktan sonra 5 dakika gibi kısa sürede sizlere kredi sonucu gelir. Onaylanmış krediyi banka şubesine giderek kimlik ibraz etmek sureti ile kullanabilirsiniz.

Banka üzerinden kredi onayı alan kişiler bu krediye 36 ay vadeli şekilde geri ödeme şansına sahiptir. İlk taksit ödemesinde ise 3 ay erteme imkânı mevcuttur. Kredi başvurusu için internet bankacılığı kullanılarak kredilerini online şeklinde alabilirleler.

Vakıfbank, Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kamu bankası olarak hizmet veren Vakıfbank 25 000 TL ye kadar ihtiyaç kredisi imkânı sunuyor. Krediye başvurmak için bankanın internet sitesi kullanabilir. Bunun yanı sıra bankada hesabınız mevcut ise mobil bankacılık vasıta ile kredi kullanılabilir. Kullanılacak kredilerde düşük faiz oranları ile işlem yapılmaktadır. Banka şubesinden başvuru yapılması durumunda gelir belgesinin ibraz edilmesi önemlidir. Banka emekli olanlara ve çalışan müşterilerine kredi imkânı sunuyor. İş yerinde sigortalı olarak çalışıyor iseniz bu kredi imkânından faydalanabilirsiniz. Faydalanabilmek için en az bir yıllık sigorta şartı bulunur.