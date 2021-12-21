SGK Destekli İş Bankası Üzerinden 50.000 TL Ödeme Verilecek, Son Dakika Haberi Özellikle Acil Para İsteyenlere

SGK destekli olarak İş Bankası üzerinden 50.000 TL'ye kadar nakit alabileceksiniz. SGK destekleri ile birlikte 50.000 TL'ye kadar kredi kullanmak için şartlar belirlendi. Son dakika kampanyası yapan İş Bankası düşük faiz oranları ile birlikte sigortalı olarak çalışan ve sigorta üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlara 50.000 tl ye kadar gelir belgesiz kredi vereceğini açıkladı. İş Bankası üzerinden başlatılan bu kampanya ile birlikte Kredi kullanacak olan kişiler ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapabiliyor.

SGK destekli olarak ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler İş Bankası üzerinden kredi kullanmak istiyorsa banka bazı şartlar belirledi. SGK üzerinden başlatılan kampanya ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler ilk taksit ödemeleri de 3 ay ertelemeli olarak Kredi alabilecek.

İş Bankası üzerinden kredi başvurusu nasıl yapılacak?

İş Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler banka kredi şartlarına uygun olması durumunda hızlı bir şekilde onay olabiliyor. İş Bankası üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişilerin banka kredi notu 1350 ve üzerinde olması durumunda banka üzerinden hızlı bir şekilde Kredi kullanabilecek. İş Bankası üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine giderek Bu banka üzerinden ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.

İş Bankası müşterisi olan kişiler ayrıca İş Cep uygulaması üzerinden değer mobil online ihtiyaç kredisi kullanabiliyor. İşCep mobil uygulaması üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlar belirtilen şartlara uygun olması durumunda gelir belgesiz ve masrafsız kredi kullanabilir.