Türkiye'de 3 yıllık ekonomi yol haritasını belirleyecek orta vadeli programın 2023 yılı enflasyon tahmini %65 olarak açıklandı. Yapılan açıklama sonrasında asgari ücretin tespit edilebilmesi için yeni rakamlar ortaya çıktı. masada yer alan ve çalışmaları süren asgari ücret için ortaya çıkan bu 4 farklı formül üzerinden tahmini rakamlar belli oldu.

2024 ASGARİ ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret tespit komisyonu her yıl Aralık ayında bir araya gelerek bir sonraki yılın asgari ücret rakamını belirliyor. Fakat son iki yıldır asgari ücrete ara zam uygulaması geçerli oluyor. Yeni yıl ile birlikte yüzde 54.66'lık zam ile asgari ücret 8.506 TL'ye çıktı. Temmuz ayında yeniden %34'lük ara zam uygulandı ve net asgari ücret 11.402 TL'ye ulaştı.

Yıl sonuna kadar geçerli olacağı ifade edilen asgari ücret için yeni yıl görüşmeleri Aralık ayında başlayacak. 2024 yılı asgari ücret bedeli henüz belirlenmedi. Fakat OVP verilerine göre tahmini rakamlar ortaya çıktı.

ASGARİ ÜCRET İÇİN GELİŞTİRİLEN 4 FORMÜL!

Yeni asgari ücretin belirlenmesinde enflasyon verileri büyük öneme sahip olacak. Orta vadeli program kapsamında %65'lik enflasyon üzerinden değerlendirildiğinde en düşük asgari ücret bedeli refah payı hariç 14.036 TL'yi görüyor. Masada ise 4 farklı formül yer alıyor.

Asgari ücretin belirlenmesinde ilk formül yılbaşında yansıtılan asgari ücret rakamı üzerine eklenecek refah payı oluyor. 2. formül ise mevcut asgari ücretin üzerine eklenecek yıllık enflasyon payı ile hesaplanıyor. Bu durumda 18.813 TL 82 kuruşu buluyor.

Kulislerde konuşulan 3. zam formülü enflasyon üzerine eklenecek refah payı ile birlikte net bir rakam belirlenmesi olacak. Asgari ücret için konuşulan son formül ise%65'lik enflasyon farkı üzerinden TÜFE!nin %37.76 verisi eklenerek refah payı hariç olarak 15.707 TL olmasıydı.