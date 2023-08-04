Emekli maaşlarının ne kadar olacağı, merak edilen konular arasında yer alıyor. Emekli maaşlarına 2023 yılının ikinci yarısı için yüzde 25 oranında zam yapıldı. Ancak bu zam emekliler tarafından yeterli bulunmadı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, memurlara verilen 8077 TL tutarındaki seyyanen zammın, emeklilere de verilmesini istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da konu ile ilgili açıklama yaptı. Erdoğan yıl sonu itibarıyla emekli maaş zammı konusunun ele alınacağını belirtti. Temmuz ayı enflasyon oranının belirlenmesi ile emekli maaş zammı konusu yeniden gündeme geldi.

EMEKLİ MAAŞLARI, 2024 YILININ OCAK AYINDA ARTACAK

Emekli maaşlarına yılda iki defa olacak şekilde zam yapılıyor. İlk zam Ocak ayında yapılıyor. Ardından Temmuz ayında bir zam daha yapılıyor.

Temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı. Aynı zamanda Merkez Bankası tarafından yapılan enflasyon tahminleri de yeni hesaplamaların yapılmasında etkili oldu.

TEMMUZ AYI ENFLASYON RAKAMLARI BELLİ OLDU

Yapılan açıklamalara göre Temmuz ayı enflasyon rakamları belli oldu. Aylık bazda enflasyon oranı %9,49 olarak açıklandı. Yıllık enflasyon tutarı ise %47,83 olarak belirtildi. TÜFE’de meydana gelen artış oranı Aralık ayı ile kıyaslandığında %31,14 arttı. Önceki yılın aynı ayı ile kıyaslandığında artış %47,83 oldu. On iki aylık ortalama artış %57,45 olarak belirtildi.

Merkez Bankası beklentileri 2023 yılı sonu için %58 olarak açıklandı. 2024 yılı sonu için beklenti yüzde 33 olarak belirtildi. 2025 yılı sonu için beklenti ise yüzde 15 olarak ifade edildi.

2024’TE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Ocak 2024 tarihi itibarıyla emekli maaşı tahminleri açıklanmaya başlandı. Temmuz-Aralık enflasyon oranı %31,92 olarak ifade edildi.

Buna göre en az bu tutarda emekli maaşlarına zam yapılması bekleniyor. Yapılacak zamla beraber en düşük emekli maaşı tutarı 10 bin TL olarak verilecek.