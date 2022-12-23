2023'de çıkacak yeni otomobiller bomba gibi! Togg, Volkswagen, Honda, Hyundai, Toyota, Kia...

Togg, Volkswagen, Honda, Hyundai, Toyota, Kia... 2023'de çıkacak yeni otomobiller bomba gibi! 2023 yılına çok az bir zaman kaldı. Özellikle 2022 yılı ve 2021 yılı araç alacaklar için kabus gibi bir yıl olsa da yeni yılda araç alımı yapacaklar içinde yeni model marka araçlar merakla bekleniyor. Bunlar arasında Türkiye’nin yerli ve milli bir girişimle ürettiği TOGG model araçlar da yeni yılda müşterilerini bekleyen araçlar arasında yer alacak.

2023 Yeni Model Araçlar Hangileri?

Birçok otomobil markası yeni yılda çıkartacağı araçları tanıtmaya başladı bunlar arasında TOGG yanı sıra Wolswagen, Honda, Hyundai, Toyota ve Kia modelleri de bulunuyor.

Toyota Corolla Hatchback marka araçlar daha çok cesur görünümü yanı sıra aynı zamanda da keskin karakter çizgileri, üç boyutlu olarak vurgulanan kaslı bir iskeletli görünümü ile en çok dikkat çeken modellerden birisidir. Bunun yanı sıra 16 veya 18 inçlik jantlarla bir araya gelen model de Hatchback model de asil bir görünüm de kazandırmaktadır.

2023 yılına az kala bir diğer model araç olan yeni Peugeot 408 türünün ilk örneklerinden birisidir. Bu araç daha çok C segmentinde yer alan bu yeni model benzersiz bir tasarım ile beraber kedi görünümü sergilemektedir. Buna bağlı olarak 2023 yılının en çok beklenen modelleri arasında yer almaktadır.

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