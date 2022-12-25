2023 Yılının İşsizlik Maaşı Dudakları Uçuklattı!

Asgari ücret açıklandı. İşsizlik maaşı oranı da bu değer üzerinden değişti. Ayrıca asgari ve azami işsizlik yardımlarını, emeklilik yardımlarını, asgari ve azami miktarları ve engellilik yardımlarını artırdı. 2023 yılında Cumhurbaşkanı tarafından resmi olarak getirilen asgari ücret 8 bin 500 TL'ye ulaştı. Bu, işsizlik yardımlarını açıklığa kavuşturur. 2023 yılı için asgari işsizlik maaşı 3.408 TL oldu. En yüksek işsizlik maaşı 7 bin 885 TL oldu. Bu esasa göre belirlenen kıdem tazminatı çalışanlar için 10.800 TL üst sınırına ulaşmaktadır. Arttırılan bir diğer tasarruf paketi de 65+ aile alanı içindi.

2022'de 65+ emekli maaşı 865 TL olurken, 2023'te belirlenen asgari ücrete göre 65+ emekli maaşı 2.605 TL oldu. Bu durum engelli maaşlarını da etkiledi. Özürlülere ödenen yüzde ve düzey özür oranlarına göre aylık maaş 1.738 TL olmuştur. 2022'de yüzde oranı ve engellilerin aldığı miktar 2.609 TL'ye çıkacak. Yeni asgari ücret üzerinden engelli yakınlarına aylık 1.738 TL ödeme yapıldı. Engelliler, 65 yaşındakiler, emekliler ve işsizler için asgari ücretin üzerine çıktıktan sonra, devlet tarafından sağlanan çeşitli yardımların boyutuna odaklanılacak. Aile kurmanın maliyeti artıyor.

Aile yardımı ödemeleri 2022'de 3 milyon haneye ulaşacak. 12 Aralık 2022'deki kabine toplantısının ardından yine net bir açıklama yapıldı. 8 Kasım'da yatırılan son destek tutarı, aralığın 6'sı ile 10'u arasındaki hesaplar için tanımlandı. Bu tutar e-devlet üzerinden başvuru yapılarak alınabilecek ve 12 ay boyunca dar gelirli hanelere ödenmeye devam edecek. 850 TL ile 1.250 TL arasında değişmektedir.