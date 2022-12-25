2023 yılında ev alacaklara müjde geldi! İlk kez ev alacaklara devlet desteği 50.000 TL hibe para yardımı

İlk kez ev alacaklara devlet desteği 50.000 TL hibe para yardımı... 2023 yılında ev alacaklara müjde geldi! Ev sahibi olmak isteyen kişiler için de aynı zamanda devlet desteği almaya devam etmektedir. Burada aynı zamanda evi olmayanlar içinde ilk kez ev alacak kişilerin yanı sıra aynı zamanda da ev sahibi olacaklar içinde ödenen destekler araştırıldıktan sonra da konut hesabı ödemelerinde rakamlar da artmaya başladı.

Ziraat bankası konut hesabı nedir, nasıl açılır?

Konut hesabı açmış olan bankalar arasında yer alan aynı zamanda da Ziraat Bankası 'da bulunan konut hesabı vadeli hesabın yanı sıra aynı zamanda da vadesiz hesap olarak açılmaktadır. Burada vadeli hesap açan kişiler aynı zamanda birikim sürecinde de aynı zamanda belirli bir faiz getirisi de elde edip aynı zamanda da vadenin sonunda bulunan tutar üzerinden hesaplanmak açısından da devlet tarafından hibe para yardımı sunulmaktadır.

Konut hesabı nedir nasıl olur

İlk defa ev alacaklar için sunulan yardım desteklerinden birisi de konut hesabı olup burada da ödenen hibe para yardımı olarak açıklanmaktadır. Aynı zamanda ev ya da iş yeri sahibi olmak isteyen kişiler için de sunulan ve aynı zamanda burada para ve hibe yardımı açısından birikim hesabı üzerinden birikimlerini de yapmaları gerekmektedir.

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