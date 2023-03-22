2023 Yılında Devlet Tarafından Verilecek Ramazan Yardımları Belli Oldu!

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte gıda fiyatları artış gösterdi ve bu durum birçok vatandaşın gıda ihtiyaçlarını karşılamada zorluk çekmelerine neden oldu. Bu zorluğun farkında olan ve vatandaşa yardım eli uzatmak isteyen kurumlar desteklerini tek tek açıklamaya başladı. Bu kurumlar arasında Aile Bakanlığı da yer aldı ve gıda kolisi yardımı yapacaklarını vatandaşlara müjdeledi.

Vatandaşların temel gıda ürünlerinde yaşanan yüksek zamlar nedeniyle gıda ihtiyaçlarını karşılamaları güçleşti. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte bu sorun daha da büyüdü. Bu kapsamda devlet kurumları ve farklı kuruluşlar, vatandaşların yardımına koştu ve gıda kolileri ya da gıda yardımları yapacaklarını duyurdu. Ancak, bu yardımlara nasıl başvurulacağı ve hangi kurumların ne kadar yardım sağlayacağı gibi detaylar da merak edilmekte. İşte 2023 yılı Ramazan gıda yardımları ile ilgili tüm detaylar...

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞINDAN RAMAZAN YARDIMI MÜJDESİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, geleneksel hale gelen Ramazan ayı yardımlarını 2023 yılında da sürdüreceğini duyurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, SYD Vakıfları aracılığıyla vatandaşlarla buluşacak olan bu yardımı, Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde dağıtacak. 3294 sayılı Kanun kapsamında, sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi aileler ve hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olan aileler bu yardımdan faydalanabilecek. Devletin verdiği bu yardımı almak isteyen vatandaşlar kendilerine en yakın yerde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na (SYDV) başvuru yapacak. Bu kişilerin koşullara uygun olup olmadığı incelenecek ve sonucun olumlu çıkması halinde yardım kişiye ulaştırılacak.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RAMAZAN KOLİSİ NASIL ALINIR?

Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımı sunan kurumlar arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü de yer almaktadır. Bu bağlamda, VGM Ramazan kolisi başvurusu nasıl yapılır ve kimler bu yardımdan faydalanabilir sorularının yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

VGM RAMAZAN GIDA YARDIMI BAŞVURUSU 2023

2023 yılı için Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen Ramazan Gıda Yardımı için başvuru yapmak isteyenler, Vakıflar Genel Müdürlüğü Aşevi ve Kuru Gıda Hizmeti Başvuru Formunu doldurup ilgili bölge müdürlüklerine ulaştırmalıdır. Bu işlem, Bölge Müdürlüklerine bizzat gidip ya da posta yoluyla gerçekleştirilebilir. İhtiyaç sahibi olduğu tespit edilen kişilere, Bölge Müdürlükleri tarafından yapılan inceleme sonrasında kuru gıda yardımı sağlanacaktır.

VGM GIDA YARDIMINI KİMLER ALABİLİR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan gıda yardımı, sadece sosyal güvencesi olmayan veya geliri net asgari ücretten yüksek olmayan vatandaşlar ile 7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında aylık alan vatandaşlar için geçerlidir.

KIZILAY RAMAZAN YARDIMI 2023

Kızılay tarafından 2023 yılı Ramazan ayı için ne kadar yardım yapılacağı ve kaç kişiye yardım edileceği en çok merak edilen konulardan biri oldu. Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık tarafından yapılan son açıklamada, milyonlarca kişiye yardım edileceği belirtildi. Hane başına 500 TL'lik maddi yardımın yanı sıra ihtiyaç sahiplerine gıda kolileri de dağıtılacak. Yardım almak isteyen vatandaşlar, ikamet ettikleri il veya ilçedeki Kızılay şubelerine giderek başvurularını yapacaktır. Ne yazık ki, bu yardım için internet üzerinden başvuru alınmayacaktır.