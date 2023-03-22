PTT, Ziraat, Vakıfbank, Halkbank Ramazan öncesi zil takıp oynattı! Promosyonda rakam 12 bin TL

Promosyonda rakam 12 bin TL... PTT, Ziraat, Vakıfbank, Halkbank Ramazan öncesi zil takıp oynattı! Bankalar, 2022 emekli promosyon ödemesi imkanından faydalanmak isteyen vatandaşlar için büyük bir yarışa girmişti. Birçok özel banka promosyon miktarlarını açıklamıştı. Kamu bankalarının da promosyonlarını açıklaması bekleniyordu. Emekli maaş promosyonları özel bankalarda 10 bin liraya kadar çıkarken, kamu bankalarının daha düşük ödeme yapmaya devam ediyordu. Bu durum birçok müşterinin dikkatini çekmeye başlamıştı. Ancak iddialara göre kamu bankalarının yakın zamanda harekete geçerek promosyon rakamlarını 12 bin liranın bile üzerine çekebileceği öğrenildi. İşte banka promosyonları ile ilgili haberlerin detayları…

İşte Bazı Bankaların Promosyon Miktarları

Ziraat Bankası da 1500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, bin 500 TL - 2 bin 500 TL arasında aylığı olanlara 625 TL, 2 bin 500 TL üzeri emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapıyor.

Halkbank’tan maaşını alan veya maaşını buraya transfer edecek tüm emeklilere 1500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, bin 500 TL - 2 bin 500 TL arasında aylığı olanlara 625 TL, 2 bin 500 TL üzeri emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılıyor.

VakıfBank’tan emekli maaşını almayı taahhüt edenler için, 1500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, bin 500 TL - 2 bin 500 TL arasında aylığı olanlara 625 TL, 2 bin 500 TL üzeri emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılıyor.

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